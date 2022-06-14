В Омске молодые ученые создали технологию производства биопластика

Молодые омские специалисты разработали технологию производства экологичных биоразлагаемых канистр для моторных масел. Тестовую партию масел в новой таре выпустят на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти». За счет органического состава биоканистра полностью утилизируется в 20 раз быстрее, чем обычный пластик. Это поможет существенно удешевить вторичную переработку упаковки.
По своим потребительским качествам новый материал не отличается от обычного пластика. Прочность упаковки сохраняется за счет входящего в ее состав специального бионаполнителя. Благодаря этим же органическим элементам упаковка полностью разлагается после использования при воздействии света, кислорода и воды.
«Наши продукты постоянно совершенствуются в соответствии с запросами рынка. Мы создаем не только новые рецептуры и технологии производства смазочных материалов, но и активно работаем над повышением экологичности их использования и хранения. Уже созданы опытные образцы новой биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров — наиболее востребованной на рынке. Сейчас мы патентуем технологию для дальнейшего промышленного применения. Уверены, ее внедрение позволит применить качественно новый подход к созданию универсальной и экологически безопасной упаковки», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы».
Биоразлагаемая канистра успешно прошла лабораторные испытания на кафедре химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Тестирование проводилось на площадках, воспроизводящих различные природные условия, и подтвердило срок безопасной утилизации.
Заведующий научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат химических наук Петр Пантюхов сообщил, что такое исследование — первое в мировой практике.
«В результате испытаний гипотеза специалистов Омского завода смазочных материалов „Газпром нефти“ подтвердилась: после добавления компонента на основе растительного сырья в состав полимерной канистры время естественного разложения пластика сократилось с 400 до 20 лет», — рассказал специалист.