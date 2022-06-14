В Омске молодые ученые создали технологию производства биопластика

По своим потребительским качествам новый материал не отличается от обычного пластика. Прочность упаковки сохраняется за счет входящего в ее состав специального бионаполнителя. Благодаря этим же органическим элементам упаковка полностью разлагается после использования при воздействии света, кислорода и воды.