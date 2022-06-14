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В Омске молодые ученые создали технологию производства биопластика

В Омске молодые ученые создали технологию производства биопластика

14 июня, 18:51
Фото: пресс-служба "Газпром нефти"
Специалисты «Газпром нефти» разработали биоразлагаемую канистру для моторного масла, которая утилизируется за 20 лет вместо 400.

Молодые омские специалисты разработали технологию производства экологичных биоразлагаемых канистр для моторных масел. Тестовую партию масел в новой таре выпустят на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти». За счет органического состава биоканистра полностью утилизируется в 20 раз быстрее, чем обычный пластик. Это поможет существенно удешевить вторичную переработку упаковки.

По своим потребительским качествам новый материал не отличается от обычного пластика. Прочность упаковки сохраняется за счет входящего в ее состав специального бионаполнителя. Благодаря этим же органическим элементам упаковка полностью разлагается после использования при воздействии света, кислорода и воды.

«Наши продукты постоянно совершенствуются в соответствии с запросами рынка. Мы создаем не только новые рецептуры и технологии производства смазочных материалов, но и активно работаем над повышением экологичности их использования и хранения. Уже созданы опытные образцы новой биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров — наиболее востребованной на рынке. Сейчас мы патентуем технологию для дальнейшего промышленного применения. Уверены, ее внедрение позволит применить качественно новый подход к созданию универсальной и экологически безопасной упаковки», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы».

Биоразлагаемая канистра успешно прошла лабораторные испытания на кафедре химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Тестирование проводилось на площадках, воспроизводящих различные природные условия, и подтвердило срок безопасной утилизации.

Заведующий научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат химических наук Петр Пантюхов сообщил, что такое исследование — первое в мировой практике.

«В результате испытаний гипотеза специалистов Омского завода смазочных материалов „Газпром нефти“ подтвердилась: после добавления компонента на основе растительного сырья в состав полимерной канистры время естественного разложения пластика сократилось с 400 до 20 лет», — рассказал специалист.
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