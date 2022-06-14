В Омске ищут тело парня, который утонул почти месяц назад

В Омске ищут тело парня, который утонул в Иртыше почти месяц назад. О происшествии рассказали омичи в паблике «Рыбалка в Омске». Несчастный случай произошел неподалеку от затона Лампочка. Молодой человек с компанией отдыхал на Иртыше.
«Пошел купаться и больше его никто не видел, пропал на воде. Просьба к рыбакам и отдыхающим, откликнуться, если вдруг обнаружите тело», — говорится в сообщении.
Трагический случай подтвердили и в пресс-службе УМВД по Омской области. В ведомстве сообщили, что в момент трагедии, по словам очевидцев, парню пытались помочь:
«Утонул 16 мая. Были очевидцы. Даже предпринимали попытки его спасти, но не смогли. Тело до настоящего времени не найдено».