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В Омске ищут тело парня, который утонул почти месяц назад

В Омске ищут тело парня, который утонул почти месяц назад

14 июня, 20:28
Фото: 1MI
Молодой человек купался в Иртыше.

В Омске ищут тело парня, который утонул в Иртыше почти месяц назад. О происшествии рассказали омичи в паблике «Рыбалка в Омске». Несчастный случай произошел неподалеку от затона Лампочка. Молодой человек с компанией отдыхал на Иртыше.

«Пошел купаться и больше его никто не видел, пропал на воде. Просьба к рыбакам и отдыхающим, откликнуться, если вдруг обнаружите тело», — говорится в сообщении. 
Скриншот паблика "Рыбалка в Омске"

Трагический случай подтвердили и в пресс-службе УМВД по Омской области. В ведомстве сообщили, что в момент трагедии, по словам очевидцев, парню пытались помочь:

«Утонул 16 мая. Были очевидцы. Даже предпринимали попытки его спасти, но не смогли. Тело до настоящего времени не найдено».
#Новости#Омск#Несчастный случай#Утонул человек#Поиски человека
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