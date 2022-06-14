В Омске ищут тело парня, который утонул почти месяц назад

В Омске ищут тело парня, который утонул в Иртыше почти месяц назад. О происшествии рассказали омичи в паблике «Рыбалка в Омске». Несчастный случай произошел неподалеку от затона Лампочка. Молодой человек с компанией отдыхал на Иртыше.