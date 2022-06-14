Уходит эпоха. В Омске по цене квартиры продают популярный цветочный бутик

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже цветочного бизнеса Why not в Омске. Сейчас магазины этой сети работают на улице Ленина и в новом ТЦ «Терминал» в Нефтяниках. Помимо цветов, в бутике продается также косметика и интерьерные украшения.