Уходит эпоха. В Омске по цене квартиры продают популярный цветочный бутик

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже цветочного бизнеса Why not в Омске. Сейчас магазины этой сети работают на улице Ленина и в новом ТЦ «Терминал» в Нефтяниках. Помимо цветов, в бутике продается также косметика и интерьерные украшения.
В объявлении говорится, что за 3.9 млн рублей новый собственник получит не только бренд со штатом сотрудников и всем необходимым оборудованием, но и база поставщиков, договоры аренды и социальные сети бренда. Также у магазинов сформирована большая клиентская база.
Как уточняют продавцы, в месяц бизнес в среднем приносит порядка 250 тыс рублей прибыли, а в праздничные месяцы эта сумма увеличивается до 1.3 млн рублей. Причина продажи бутиков не уточняется.