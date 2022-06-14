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Ползучий рассадник инфекций. От клещей пострадало рекордное количество омичей

Ползучий рассадник инфекций. От клещей пострадало рекордное количество омичей

14 июня, 17:02
Фото: Город55

Больше 3,5 тысяч жителей Омской области пострадали от укусов клещей

За помощью медиков ежедневно обращаются порядка 50 человек.

В Омской области побит многолетний средний уровень пострадавших от укусов клещей.

С начала сезона за помощью медиков обратились 3535 человек. Среди них 1245 детей.  Это превышает многолетние показатели в 1,1 раза.

Кроме того, при исследовании насекомых был обнаружен опасный вирус боррелиоз:

«В специализированных лабораториях исследовано 99% клещей снятых с людей на зараженность вирусом клещевого энцефалита. Из них зараженных боррелиями — 6,2%», -сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.  

Между тем насекомых, зараженных клещевым энцефалитом, не обнаружено.

Как отмечают в ведомстве, единственным надежным способом защиты от инфекций, которые переносят клещи, остается вакцинация. С начала года прививки поставили более 60 тысяч человек.

#Новости#Омская область#Клещи#Клещевой энцефалит#Роспотребнадзор#Укус клеща
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