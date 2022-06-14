Ползучий рассадник инфекций. От клещей пострадало рекордное количество омичей

В Омской области побит многолетний средний уровень пострадавших от укусов клещей.
С начала сезона за помощью медиков обратились 3535 человек. Среди них 1245 детей. Это превышает многолетние показатели в 1,1 раза.
Кроме того, при исследовании насекомых был обнаружен опасный вирус боррелиоз:
«В специализированных лабораториях исследовано 99% клещей снятых с людей на зараженность вирусом клещевого энцефалита. Из них зараженных боррелиями — 6,2%», -сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Между тем насекомых, зараженных клещевым энцефалитом, не обнаружено.
Как отмечают в ведомстве, единственным надежным способом защиты от инфекций, которые переносят клещи, остается вакцинация. С начала года прививки поставили более 60 тысяч человек.