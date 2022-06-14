Поликлинику за 735 млн рублей в Омске построит компания с интересным бэкграундом

Во вторник, 14 июня, минстрой Омской области сообщил, что определена компания на проектирование, строительство и поставку оборудования для новой взрослой поликлиники, которую намерены возвести в поселке «Восточный». По результатам электронной процедуры, согласно 44 федеральному закону, контракт заключается с победителем. Им оказалось омское ООО «ИКГ-Транс». Сумма контракта — 735 млн рублей.
За эти деньги до 1 декабря 2023 года на земельном участке почти в 7 тысяч кв. метров компания должна будет построить медицинское здание площадью 1300 кв. метров: взрослое отделение — 750 кв. метров, детское — 550.
Город55 решил уточнить бэкграунд «ИКГ-Транс».
«РЖД», и только
Компания «ИКГ-Транс», согласно открытым данным, была зарегистрирована летом 2005 года. С момента основания по сегодняшний день ее учредителем является предприниматель Самвел Григорян, а директором числится Василий Ткач.
За 2021 год выручка общества выросла сразу на 64% по сравнению с 2020 годом и составила порядка 619.3 млн рублей, а вот чистая прибыль, напротив, упала на 98% — до 1 млн рублей.
На рынке госзакупок «ИКГ-Транс» впервые появилась в 2012 году и стартовала с контракта с ОАО «РЖД» на ремонт санатория-профилактория «Алтай» в городе Новоалтайск Алтайского края за почти 4.5 млн рублей.
На следующий год история повторилась — вновь один договор, и снова с «РЖД». После этого железнодорожники стали крупными заказчиками для «ИКГ-Транса». Так, в 2015 году общество получило от них сразу 23 подряда почти на 613 млн рублей.
В 2016 году к «РЖД» добавились контракты и с крупнейшей дочкой железнодорожников — АО «РЖДСтрой». Затем к этому тандему добавилась и крупнейшая компания по ремонту грузовых вагонов АО «ОМК Стальной путь».
А вот в 2019 году, помимо скромного подряда от «РЖД», компания «ИГК-Транс» забрала контракт от АСУСО «Омский дом-интернат» на строительство жилого корпуса на 100 мест со столовой, спортивным и культурно-досуговым блоками за более чем 517 млн рублей.
В 2020 году заказчиком для компании стал департамент строительства администрации Омска: был подписан договор на строительство детского сада по улице 1-й Станционной».
Задержались и проштрафились
Детсад на 1-й Станционной был торжественно открыт 15 марта текущего года, однако по договору его должны были сдать еще 20 августа 2021 года. То есть подрядчик «немного» задержался — почти на семь месяцев. Строительство при этом подорожало. При начальной цене контракта в более чем 167.5 млн рублей объект в конечном итоге обошелся заказчику почти в 218 млн рублей.
Просрочка исполнения и недоделки обернулись для «ИКГ-Транса» сразу 6 штрафами на общую сумму свыше 1.4 млн рублей, последний из которых был наложен уже после сдачи объекта — 4 апреля нынешнего года.
Кроме того заказчик, которым являлся депстроительсва мэрии Омска, 11 февраля досрочно расторг контракт с «ИКГ-Транс» и заплатил за работы не 217 млн, а лишь немногим более 214.5 млн рублей. Можно предположить, что работы были выполнены не до конца.
Уголовный след
Обернулось строительство этого детского сада и куда более серьезными проблемами: 8 июня СКР по Омской области заявил о возбуждении уголовного дела на чиновников депстроя по статье «Халатность». Поводом для этого как раз и стало затягивание сроков строительства нескольких детских садов в Омске, в том числе и на улице 1-й Станционной.
«Должностными лицами департамента не осуществлялся надлежащий контроль за исполнением работ по подготовке проектной документации и выполнением инженерных изысканий, строительству объектов, не принимались меры по взысканию неустойки в судебном порядке и понуждению подрядчиков выполнить работы в установленные контрактами сроки», — заявили в ведомстве.
Получается, описанными выше фактами уже давно заинтересовался следком, что не помешало компании принять участие в торгах на еще один важный для города объект. Пока вопросы у следователей возникли к чиновникам депстроя, но не исключено, что в ходе следствия внимание силовиков привлекут и подрядчики, среди которых и «ИКГ-Транс».