Поликлинику за 735 млн рублей в Омске построит компания с интересным бэкграундом

Детсад на 1-й Станционной был торжественно открыт 15 марта текущего года, однако по договору его должны были сдать еще 20 августа 2021 года. То есть подрядчик «немного» задержался — почти на семь месяцев. Строительство при этом подорожало. При начальной цене контракта в более чем 167.5 млн рублей объект в конечном итоге обошелся заказчику почти в 218 млн рублей.