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Пик лета. В Омской области пройдет популярный этнофестиваль

Пик лета. В Омской области пройдет популярный этнофестиваль

14 июня, 09:34
Фото: 1MI

В Омской области пройдет фестиваль «Солнцестояние»

Мероприятие начнется уже в эту пятницу.

С 17 по 22 июня в Окунево пройдет музыкальный этнофестиваль «Солнцестояние». В программе мероприятий будет ателье-мастерская с русскими женскими платьями, славянская медитация, творческие и ремесленные мастер-классы, занятия йогой и славянской гимнастикой, купальские обряды и многое другое.

«Это не только знакомство с интересными людьми, участие в большой Купальской Мистерии, в обучающих творческих мастер-классах, ярмарке, широких Купальских игрищах и хороводах, — говорят организаторы. — Здесь вы получите заряд энергии и позитива надолго, на многие вещи в жизни посмотрите по-новому, получите массу положительных эмоций».

Ознакомиться с программой мероприятий можно в прикрепленном файле.

Программа фестиваля
#Общество#Новости#Омская область#Фестиваль#Вероника Жукова
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