Пик лета. В Омской области пройдет популярный этнофестиваль

С 17 по 22 июня в Окунево пройдет музыкальный этнофестиваль «Солнцестояние». В программе мероприятий будет ателье-мастерская с русскими женскими платьями, славянская медитация, творческие и ремесленные мастер-классы, занятия йогой и славянской гимнастикой, купальские обряды и многое другое.