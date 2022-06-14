Пик лета. В Омской области пройдет популярный этнофестиваль

С 17 по 22 июня в Окунево пройдет музыкальный этнофестиваль «Солнцестояние». В программе мероприятий будет ателье-мастерская с русскими женскими платьями, славянская медитация, творческие и ремесленные мастер-классы, занятия йогой и славянской гимнастикой, купальские обряды и многое другое.
«Это не только знакомство с интересными людьми, участие в большой Купальской Мистерии, в обучающих творческих мастер-классах, ярмарке, широких Купальских игрищах и хороводах, — говорят организаторы. — Здесь вы получите заряд энергии и позитива надолго, на многие вещи в жизни посмотрите по-новому, получите массу положительных эмоций».
Ознакомиться с программой мероприятий можно в прикрепленном файле.