Опасность над Иртышом, цветочный бутик по цене квартиры и ягодная пора. Омск за день

Новость № 2. В Омске выставили на продажу сеть цветочных бутиков по цене на уровне новой двухкомнатной квартиры. Сейчас магазины этой сети работают на улице Ленина и в ТЦ «Терминал» в Нефтяниках. Помимо цветов, в бутике продается также косметика и интерьерные украшения.