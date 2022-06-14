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Опасность над Иртышом, цветочный бутик по цене квартиры и ягодная пора. Омск за день

Опасность над Иртышом, цветочный бутик по цене квартиры и ягодная пора. Омск за день

14 июня, 23:32
Фото: 1MI
Вторник в Омске — версия Города55.

Новость № 1. Один из городских мостов Омска оказался опасным для омичей. Об этом рассказали подписчики в социальной сети «ВКонтакте». Они обнародовали фото дыры, зияющей в пешеходной части сооружения. В мэрии прокомментировали, что мост исправен, а опасный участок ремонтируют.

Один из мостов в Омске начал стремительно разрушаться
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Новость № 2. В Омске выставили на продажу сеть цветочных бутиков по цене на уровне новой двухкомнатной квартиры. Сейчас магазины этой сети работают на улице Ленина и в ТЦ «Терминал» в Нефтяниках. Помимо цветов, в бутике продается также косметика и интерьерные украшения. 

Уходит эпоха. В Омске по цене квартиры продают популярный цветочный бутик
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Новость № 3. В лесах Омской области начала поспевать земляника. Любители тихой охоты делятся в социальных сетях не только сочными фотоснимками урожая, но и ягодными направлениями. 

Ароматное лакомство. В лесах Омской области начала поспевать земляника
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#Новости#Омская область
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