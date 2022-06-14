ОНПЗ обновил оборудование в омском Дворце культуры

Дворец культуры им. Часницкого находится в удаленном от города микрорайоне Крутая горка. В нем проводятся все местные культурные мероприятия - других значимых площадок просто нет. Благодаря Омскому НПЗ в ДК появилось современное световое, звукотехническое и мультимедийное оборудование. Обновилась техника в творческих кружках - для детских занятий предприятие закупило микрофоны, световые прожекторы и оргтехнику.
Модернизировали оборудование в ДК в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». С помощью нового оборудования проводить занятия и мероприятия можно будет на более высоком уровне.
«Большая часть социальных проектов Омского НПЗ направлена на раскрытие потенциала юных омичей, для создания условий для них в родном городе. Развивая творческие начала в подрастающем поколении, удается сформировать у них личностные качества, необходимые для успешной самореализации в любимом деле», — поделился директор департамента культуры мэрии Омска Олег Федоренко.
Отметим, Омский НПЗ активно поддерживает создание новых творческих мастерских для школ, организует секции по робототехнике и конструированию. В прошлом году художественная школа №3 имени Гурова получила грант, на средства которого смогла приобрести виртуальной реальности для виртуальных путешествий по главным мировым музеям.