ОНПЗ обновил оборудование в омском Дворце культуры

Дворец культуры им. Часницкого находится в удаленном от города микрорайоне Крутая горка. В нем проводятся все местные культурные мероприятия - других значимых площадок просто нет. Благодаря Омскому НПЗ в ДК появилось современное световое, звукотехническое и мультимедийное оборудование. Обновилась техника в творческих кружках - для детских занятий предприятие закупило микрофоны, световые прожекторы и оргтехнику.