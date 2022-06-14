Омскому экс-министру Тюфягину в пять раз снизили уголовный штраф — до 3,6 млн рублей

Штраф снизили в связи с тем, что статью, по которой судили экс-чиновника, смягчили уже после его освобождения. Теперь уголовный штраф перестал быть обязательным. Ходатайствовал о снижении штрафа до 4 миллионов рублей судебный пристав-исполнитель. Между тем адвокат Тюфягина Андрей Хабаров и вовсе настаивал на том, чтобы штраф отменили. Тем не менее суд в своем решении склонился к ходатайству пристава.