Омскому экс-министру Тюфягину в пять раз снизили уголовный штраф — до 3,6 млн рублей

Бывшему министру строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Михаилу Тюфягину снизили уголовный штраф с почти 18 млн рублей до 3 598 000 рублей. Об этом сообщает издание NGS55.RU.
Штраф снизили в связи с тем, что статью, по которой судили экс-чиновника, смягчили уже после его освобождения. Теперь уголовный штраф перестал быть обязательным. Ходатайствовал о снижении штрафа до 4 миллионов рублей судебный пристав-исполнитель. Между тем адвокат Тюфягина Андрей Хабаров и вовсе настаивал на том, чтобы штраф отменили. Тем не менее суд в своем решении склонился к ходатайству пристава.
Напомним, что Михаила Тюфягина судили в 2015 году за получение взятки. Он разжился внедорожником «Toyota Highlander» который получил от замдиректора ООО «Ремдорстрой» за победу на аукционе по строительству дороги. Тогда суд приговорил экс-министра к 4 годам колонии. Кроме того, он должен был выплатить штраф в 10 раз больше, чем сумма взятки. То есть почти 18 миллионов рублей.
Однако Тюфягин отбывал наказание чуть больше половины срока. Он вышел в 2018 году по УДО. Добавим, что из положенной суммы штрафа он выплатил около 600 тысяч рублей.