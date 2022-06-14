Омские представители «Единой России» сдали кровь в День донора

По словам депутата горсовета Инны Гомолко, в 2021 году «Единая Россия» предложила поправку к бюджету РФ об увеличении финансирования заготовки, хранения и транспортировки донорской крови. Партия предложила дополнительно выделить на эти цели 1.3 млрд рублей. Это может увеличить объем медицинских запасов крови и плазмы на 100 тысяч литров.