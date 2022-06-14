Омские представители «Единой России» сдали кровь в День донора

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора. Депутаты Омского горсовета, победители предварительного голосования, представители партии «Единая Россия» и активисты «МГЕР» сдали кровь в специализированных пунктах. В таких мероприятиях партийцы участвуют каждый год.
Сдать кровь в Омском клиническом онкологическом диспансере пришли депутаты горсовета Инна Гомолко, Алексей Сокин, победитель предварительного голосования Алексей Половников и активисты партии Родион Бондарев и Антон Голубев.
Главврач онкодиспансера, победитель предварительного голосования «Единой России» Дмитрий Маркелов первым поучаствовал в акуии.
«Донорство крови — акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни», такой лозунг у Всемирного дня донора в этом году. Я врач и знаю, как важна кровь и ее компоненты для оказания медицинской помощи. Сегодня, как и многие мои коллеги, соратники, друзья, на личном примере хотел бы привлечь внимание к значению добровольной сдачи крови. Надеюсь, что эта акция продолжится и без особых дней календаря», — выразил надежду Дмитрий Маркелов.
Отделение переливания крови в онкодиспансере работает уже 27 лет. Каждый день сдать кровь приходят 15-20 человек. Среди них и простые омичи, и сотрудники учреждения — последних в списке доноров около 50 человек.
В прошлом году донорами стали почти 1100 омичей, было сделано 3061 крово-цито-плазмодач — так на медицинском языке называется процедура.
«Я часто участвую в сдаче крови для онкобольных детей и взрослых. И приятно было это делать в дружелюбной атмосфере со своим коллективом из центра развития детско-юношеского спорта „Пионер“. День донора — это действительно важно. Именно от запасов крови напрямую зависят жизни. В наших силах оказать такую помощь и, может быть, спасти чью-то жизнь», — отметил Алексей Половников.
По словам депутата горсовета Инны Гомолко, в 2021 году «Единая Россия» предложила поправку к бюджету РФ об увеличении финансирования заготовки, хранения и транспортировки донорской крови. Партия предложила дополнительно выделить на эти цели 1.3 млрд рублей. Это может увеличить объем медицинских запасов крови и плазмы на 100 тысяч литров.
«Благодаря акции „Единой России“ в стране появляется необходимый медицине запас донорской крови. Старт донорской акции — по сути начало реализации этой поправки в жизнь. Для увеличения объемов необходимо привлекать волонтеров, и представители Партии подают личный пример. Партия призывает всех принять участие в акции», — заявила Инна Гомолко.