Город55
ГлавноеВсе новости
Огненные выходные. После Дня России в трех района Омской области едва не выгорел лес

Огненные выходные. После Дня России в трех района Омской области едва не выгорел лес

14 июня, 12:38
Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области

В трех районах Омской области за выходные едва не выгорели леса

Пожары успешно потушили.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства Омской области, только за прошлые сутки в Омской области случилось три пожара, которые едва не уничтожили леса в трех районах региона. Речь идет о Муромцевском, Омском и Таврическом районах.

Отмечается, что тушением пожаров занимались местные САУ. С огнем боролись 13 человек и 7 единиц техники — 3 трактора и 4 спецавтомобиля. Всего же за все минувшие выходные в регионе случилось сразу шесть лесных пожаров. Их ликвидировали без последствий.

В управлении напомнили, что на большей части территории Омской области по условиям погоды прогнозируется 2 класс пожарной опасности. На территории Исилькульского, Полтавского, Москаленского, Шербакульского, Русско-Полянского районов — 1 класс, на территории Называевского и Горьковского — 4 класс, в Тарском, Большеуковском и Знаменском районах — 3 класс опасности.

Специалисты Главного управления лесного хозяйства ведут мониторинг лесного фонда, чтобы предотвратить крупные лесные пожары и наказать виновных в возгорании.

#Общество#Новости#Омская область#Пожары#Огонь#Лес#Пожарные#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18