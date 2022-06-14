Огненные выходные. После Дня России в трех района Омской области едва не выгорел лес

Отмечается, что тушением пожаров занимались местные САУ. С огнем боролись 13 человек и 7 единиц техники — 3 трактора и 4 спецавтомобиля. Всего же за все минувшие выходные в регионе случилось сразу шесть лесных пожаров. Их ликвидировали без последствий.