Огненные выходные. После Дня России в трех района Омской области едва не выгорел лес

Как рассказали в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства Омской области, только за прошлые сутки в Омской области случилось три пожара, которые едва не уничтожили леса в трех районах региона. Речь идет о Муромцевском, Омском и Таврическом районах.
Отмечается, что тушением пожаров занимались местные САУ. С огнем боролись 13 человек и 7 единиц техники — 3 трактора и 4 спецавтомобиля. Всего же за все минувшие выходные в регионе случилось сразу шесть лесных пожаров. Их ликвидировали без последствий.
В управлении напомнили, что на большей части территории Омской области по условиям погоды прогнозируется 2 класс пожарной опасности. На территории Исилькульского, Полтавского, Москаленского, Шербакульского, Русско-Полянского районов — 1 класс, на территории Называевского и Горьковского — 4 класс, в Тарском, Большеуковском и Знаменском районах — 3 класс опасности.
Специалисты Главного управления лесного хозяйства ведут мониторинг лесного фонда, чтобы предотвратить крупные лесные пожары и наказать виновных в возгорании.