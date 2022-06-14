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Новая схема. Омичка устроилась на работу и потеряла все свои деньги

Новая схема. Омичка устроилась на работу и потеряла все свои деньги

14 июня, 17:33
Фото: 1MI

Омичка лишилась накоплений, устроившись на работу

Девушка работала в неизвестном интернет-магазина.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, от действий мошенников пострадала 25-летняя жительница Октябрьского округа. Она нашла в интернете вакансию менеджера крупной международной торговой онлайн-площадки с зарплатой от 5 до 30 тыс рублей. 

Сутью работы были ненастоящие заказы в интернет-магазине для повышения рейтинга продавца. Вся работа девушки отслеживалась в специальном приложении, через которое она должна была выполнять задания. Сначала она должна была сделать 10 заказов в пределах 150 рублей. Пройдя первый этап, омичка заработала 256 рублей. 

Далее она должна была совершить 20 заказов стоимостью около 2 тыс рублей, но деньги для этого должна была внести сама. К моменту, когда омичка дошла до уровня заказов от 47 тыс рублей, она уже потратила на свою новую работу около 105 тыс рублей. Девушка решила вывести заработок и собственные средства, однако "старший менеджер" перестал выходить на связь. После этого омичка обратилась в полицию.

В отдели полиции №6 завели уголовное дело по ч. 2 ст.159.3 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается, уточнили в ведомстве. 

#Общество#Новости#Омская область#Мошенник#Работа#Ольга Акамова
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