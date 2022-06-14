Новая схема. Омичка устроилась на работу и потеряла все свои деньги

Далее она должна была совершить 20 заказов стоимостью около 2 тыс рублей, но деньги для этого должна была внести сама. К моменту, когда омичка дошла до уровня заказов от 47 тыс рублей, она уже потратила на свою новую работу около 105 тыс рублей. Девушка решила вывести заработок и собственные средства, однако "старший менеджер" перестал выходить на связь. После этого омичка обратилась в полицию.