Находится в историческом здании. В центре Омска продают помещение за 76 млн рублей

Сообщается, что помещение состоит из двух частей. На первом этаже находится центральный вход, гардероб, лестница и эскалатор. На втором располагаются 11 помещений разной площади, санузел, кухня и запасной выход на улицу Бударина. Также в помещение есть охранная и пожарная сигнализация.