Находится в историческом здании. В центре Омска продают помещение за 76 млн рублей

В Омске выставили на продажу помещение, которое находится на втором этаже здания № 19 на улице Ленина. Соответствующее объявление появилось на сайте МЛСН. Площадь помещения составляет 606 квадратных метров. Продавец хочет получить за него 76.2 млн рублей.
Сообщается, что помещение состоит из двух частей. На первом этаже находится центральный вход, гардероб, лестница и эскалатор. На втором располагаются 11 помещений разной площади, санузел, кухня и запасной выход на улицу Бударина. Также в помещение есть охранная и пожарная сигнализация.