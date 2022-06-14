Молдавия оценит целесообразность членства в СНГ

Молдавские власти пока не готовы принять окончательное решение о выходе государства из СНГ, однако эта тема анализируется. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на телеканал PRO TV и заявление главы министерства иностранных дел Молдавии Нику Попеску. Министр отметил, что разговоры о выходе Молдавии из СНГ ведутся в условиях процесса европейской интеграции государства.
Попеску подчеркнул, что евроинтеграция — приоритет Молдавии в настоящее время, так что анализ ситуации по поводу целесообразности членства государства в СНГ уже проводится. Также министр добавил, что Молдавия уже давно не принимает участие в политических начинания СНГ, а большая часть соглашений, принятых в рамках Содружества Независимых Государств, проходит так называемый «фильтр» соответствия «европейским устремлениям».
В мае глава молдавского парламента Игорь Гросу сделал заявление о том, что решение по поводу членства государства в СНГ примут после завершения спецоперации России на Украине. 3 марта 2022 года президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление государства в ЕС. 22 апреля 2022 года представителю Евросоюза Молдавия передала первую часть опросника, 12 мая была передана вторая часть. Президент Молдавии подчеркивала, что говорить о выходе государства из СНГ пока рано, как как нахождение в составе Содружества обеспечивает стране ряд льгот.