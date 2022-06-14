Молдавия оценит целесообразность членства в СНГ

В мае глава молдавского парламента Игорь Гросу сделал заявление о том, что решение по поводу членства государства в СНГ примут после завершения спецоперации России на Украине. 3 марта 2022 года президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление государства в ЕС. 22 апреля 2022 года представителю Евросоюза Молдавия передала первую часть опросника, 12 мая была передана вторая часть. Президент Молдавии подчеркивала, что говорить о выходе государства из СНГ пока рано, как как нахождение в составе Содружества обеспечивает стране ряд льгот.