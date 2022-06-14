Как на Мальдивах. В Омской области дождливые дни резко сменятся жаркой погодой

После долгих и относительно солнечных выходных Омская область попадет во власть дождевого циклона. Уже сегодня, 14 июня, с самого утра по всему региону наблюдались грозы и дожди, и такая погода сохранится вплоть до утра следующего дня. Температура при этом не поднимется выше +20 градусов.
Утром в четверг, 16 июня, дожди уйдут в сторону Новосибирска. Осадки в этот день ожидаются только в северной части региона и поздно вечером. Воздух постепенно начнет прогреваться, и в середине дня в регионе потеплеет примерно до +25 градусов.
В пятницу, 17 июня, температура начнет стремительно подниматься, и к полудню воздух прогреется местами до +26 градусов. Осадков в этот день не ожидается — все они плотной стеной уйдут на восток. Ветер ожидается слабый, местами он ускорится максимум до 8 м/с.
Что касается выходных, то оба дня будут экстремально жаркими — ожидается до +30 градусов по всему региону. Осадков не ожидается, а ветер будет очень слабый.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.