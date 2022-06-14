Как на Мальдивах. В Омской области дождливые дни резко сменятся жаркой погодой

После долгих и относительно солнечных выходных Омская область попадет во власть дождевого циклона. Уже сегодня, 14 июня, с самого утра по всему региону наблюдались грозы и дожди, и такая погода сохранится вплоть до утра следующего дня. Температура при этом не поднимется выше +20 градусов.