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Как на Мальдивах. В Омской области дождливые дни резко сменятся жаркой погодой

Как на Мальдивах. В Омской области дождливые дни резко сменятся жаркой погодой

14 июня, 11:57
Фото: 1MI

В Омске после сильных дождей наступит жаркая погода

Данные портала Ventusky.com*.

После долгих и относительно солнечных выходных Омская область попадет во власть дождевого циклона. Уже сегодня, 14 июня, с самого утра по всему региону наблюдались грозы и дожди, и такая погода сохранится вплоть до утра следующего дня. Температура при этом не поднимется выше +20 градусов. 

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Утром в четверг, 16 июня, дожди уйдут в сторону Новосибирска. Осадки в этот день ожидаются только в северной части региона и поздно вечером. Воздух постепенно начнет прогреваться, и в середине дня в регионе потеплеет примерно до +25 градусов.

www.ventusky.com

В пятницу, 17 июня, температура начнет стремительно подниматься, и к полудню воздух прогреется местами до +26 градусов. Осадков в этот день не ожидается — все они плотной стеной уйдут на восток. Ветер ожидается слабый, местами он ускорится максимум до 8 м/с.

Что касается выходных, то оба дня будут экстремально жаркими — ожидается до +30 градусов по всему региону. Осадков не ожидается, а ветер будет очень слабый.

*прогноз погоды актуален на момент публикации.

#Город#Погода#Новости#Омская область#Гроза#Дождь#Погода в Омске#Ольга Акамова
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