Грядут перемены. В Омске на время обновится расписание электричек

Изменения в расписании запланированы на срок до 18 июня 2022 года. В течение недели на нескольких участках железной дороги будет идти ремонт, и потому некоторые маршруты электричек пришлось незначительно изменить.
Изменения коснутся только расписания отправления, уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Корректировка составит от 1 до 25 минут. По обновленному расписанию пойдут следующие электропоезда:
С 12 по 18 июня (включительно):
12, 17 и 18 июня:
14, 15, 16 и 17 июня:
с 15 по 30 июня (включительно):
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. После 18 июня электрички будут ходить по прежнему расписанию, уточнили в компании.