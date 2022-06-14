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Грядут перемены. В Омске на время обновится расписание электричек

Грядут перемены. В Омске на время обновится расписание электричек

14 июня, 14:00
Фото: 1MI

В Омске обновится расписание электричек

Предупреждение для пассажиров.

Изменения в расписании запланированы на срок до 18 июня 2022 года. В течение недели на нескольких участках железной дороги будет идти ремонт, и потому некоторые маршруты электричек пришлось незначительно изменить.

Изменения коснутся только расписания отправления, уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Корректировка составит от 1 до 25 минут. По обновленному расписанию пойдут следующие электропоезда:

С 12 по 18 июня (включительно):

  • №6666 сообщением Омск – Калачинская, отправление со станции Омск в 10:36 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Калачинская в 12:23 (на 14 минут позже);
  • №6562 сообщением Любинская – Московка отправление со станции Любинская в 5:46 (на 9 минут раньше), прибытие на станцию Московка по расписанию в 7:36;
  • №6474 сообщением Лузино – Московка, отправление со станции Лузино в 8:05 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Московка в 9:05 (на 5 минут позже);
  • №6570 сообщением Называевская – Омск отправление со станции Называевская в 5:57 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Омск в 8:34 (на 7 минут позже);
  • №6563 сообщением Омск – Называевская отправление со станции Омск в 7.14 (на 16 минут раньше), прибытие на станцию Называевская в 9.49 (на 13 минут раньше);
  • №6555 Московка – Называевская отправление со станции Московка по расписанию в 10:18, прибытие на станцию Называевская в 13:27 (на 3 минуты позже);
  • №6556 Называевская – Московка отправление со станции Называевская по расписанию в 13:43, прибытие на станцию Московка в 17:04 (на 9 минут позже);
  • №6564 Называевская – Омск отправление со станции Называевская по расписанию в 15:50, прибытие на станцию Омск в 18:28 (на 8 минут позже);
  • №6569 сообщением Омск – Называевская отправление со станции Омск в 19.15 (на 20 минут раньше), прибытие на станцию Называевская в 21.49 (на 24 минут раньше);
  • №6481 Московка – Лузино отправление со станции Московка в 17:17 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Лузино в 18:18 (на 2 минуты позже);

12, 17 и 18 июня:

  • №6567 сообщением Омск – Называевская отправление со станции Омск по расписанию в 15:16, прибытие на станцию Называевская в 17.51 (на 3 минуты позже);
  • №6568 сообщением Называевская – Омск отправление со станции Называевская в 18:13 (на 10 минут раньше), прибытие на станцию Омск по расписанию в 20:53.

14, 15, 16 и 17 июня:

  • №6672 Омск – Калачинская отправление со станции Омск в 17:36 (на 16 минут позже), прибытие на станцию Калачинская в 19:23 (на 25 мин позже).

с 15 по 30 июня (включительно):

  • №6673 Татарская – Колония – Омск отправление со станции Татарская в 7:32 (на 8 минут раньше), прибытие в 9:44 (на 1 минуту позже).

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. После 18 июня электрички будут ходить по прежнему расписанию, уточнили в компании. 

#Город#Новости#Омская область#Электричка#Поезд#Расписание#Ольга Акамова
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