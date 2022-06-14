Готовимся к страшному. В Омске объявили опасный погодный период

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сообщили, что с сегодняшнего вечера, 14 июня, с 22:00 часов и до 11:00 часов завтрашнего дня, 15 июня, в Омске ожидаются неблагоприятные метеоусловия. В это время все выбросы от промышленных предприятий, дым от пожаров и выхлопные газы осядут на город из-за отсутствия ветра.
Отметим, что режим НМУ в Омске вводят не в первый раз. Ранее во время режима НМУ в городе нашли несколько опасных веществ, а источником ночной вони в городе назвали горящее пометохранилище. Накануне, 13 июня, омичи массово пожаловались на химическую вонь во всем городе. Информации о выбросах в минприроды пока не сообщали.