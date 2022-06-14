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Готовимся к страшному. В Омске объявили опасный погодный период

Готовимся к страшному. В Омске объявили опасный погодный период

14 июня, 15:51
Фото: 1MI

В Омске на 13 часов объявили опасный погодный режим

Режим неблагоприятных метеоусловий.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сообщили, что с сегодняшнего вечера, 14 июня, с 22:00 часов и до 11:00 часов завтрашнего дня, 15 июня, в Омске ожидаются неблагоприятные метеоусловия. В это время все выбросы от промышленных предприятий, дым от пожаров и выхлопные газы осядут на город из-за отсутствия ветра.

Отметим, что режим НМУ в Омске вводят не в первый раз. Ранее во время режима НМУ  в городе нашли несколько опасных веществ, а источником ночной вони в городе назвали горящее пометохранилище. Накануне, 13 июня, омичи массово пожаловались на химическую вонь во всем городе. Информации о выбросах в минприроды пока не сообщали.

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#Город#Новости#Омская область#Выбросы#Воздух#Загрязнение воздуха#Ольга Акамова
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