Готовимся к страшному. В Омске объявили опасный погодный период

Отметим, что режим НМУ в Омске вводят не в первый раз. Ранее во время режима НМУ в городе нашли несколько опасных веществ, а источником ночной вони в городе назвали горящее пометохранилище. Накануне, 13 июня, омичи массово пожаловались на химическую вонь во всем городе. Информации о выбросах в минприроды пока не сообщали.