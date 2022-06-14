Глава РЭО Буцаев: При строительстве дорог будут использовать стеклобой и старые шины

Об этом заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Корреспонденты iz.ru сообщают о том, что РЭО реализует в настоящее время масштабную программу «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 гг.».
Руководитель РЭО отметил, что строительство дорог подразумевает потребление огромных объемов всевозможных природных ресурсов. Сократить этот показатель можно или посредством их частичной замены, или с помощью нового сырья, получаемого из вторичных ресурсов. Пострадать не должны при этом ни экологические, ни эксплуатационные характеристики отечественных автодорог, заявил Буцаев.
Эксперт привел в пример опыт других государств, которые довольно успешно используют сегодня 80-90 процентов вторичных ресурсов. В Индии проложено на данный момент уже около 30 тысяч километров дорог с применением утилизированного пластика, констатировал Буцаев. Если будет запущено массовое производство, появятся новые производства, и, как следствие, новые рабочие места.
Одним из основных ресурсов глава РЭО назвал вторичный щебень. Его получают из цементобетона и красного кирпича и даже из стеклобоя. В дорожном строительстве можно использовать, в том числе, и переработанные автомобильные покрышки, заявил Буцаев.
Получаемую в процессе переработки шин продукцию используют как модификатор асфальтобетона с резиновой крошкой в основе. В Российской Федерации за минувшие пять лет уложили примерно 15 миллионов квадратных метров автомобильных дорог с использованием именно этого модификатора. Речь идет как о федеральных, так и о региональных трассах, уточнил Буцаев. В пример он привел дороги, подведомственные государственной компании «Автодор»: ЦКАД, М4 и М11.