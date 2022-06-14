Глава РЭО Буцаев: При строительстве дорог будут использовать стеклобой и старые шины

Получаемую в процессе переработки шин продукцию используют как модификатор асфальтобетона с резиновой крошкой в основе. В Российской Федерации за минувшие пять лет уложили примерно 15 миллионов квадратных метров автомобильных дорог с использованием именно этого модификатора. Речь идет как о федеральных, так и о региональных трассах, уточнил Буцаев. В пример он привел дороги, подведомственные государственной компании «Автодор»: ЦКАД, М4 и М11.