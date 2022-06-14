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Европа проигрывает Азии и США из-за недостатка российских энергоносителей

14 июня, 13:51
Европейские предприятия и организации столкнулись с серьезными проблемами по причине отсутствия недорогостоящих энергоносителей из РФ.

Многие компании в странах ЕС уже даже закрылись, не выдержав конкуренции на мировом рынке с ближневосточными и американскими фабриками, у которых есть доступ к дешевой нефти и природному газу. «Голубое» топливо в Европе стоит сегодня втрое дороже, чем в Соединенных Штатах, пишет Pravda.Ru.

Европа опасается того, что Россия резко остановит поставки природного газа, отмечают иностранные эксперты. Дальнейшее развитие событий будет зависеть, по их словам, от действий лидеров государств ЕС.

Руководители ряда европейских энергетических структур отказываются оплачивать поставки сырья в российской валюте. Снижению стоимости газа это, разумеется, не способствует. Более того, независимые аналитики прогнозируют индустрии Европы невыгодное положение и на долгосрочную перспективу. Причиной специалисты называют поэтапный отказ от энергоносителей РФ.

Европейские предприятия могут исправить ситуацию, если внедрят технологии, стремительно сокращающие объемы потребления «голубого» топлива. Между тем, это потребует солидных финансовых вливаний, резюмировали эксперты. 



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