Европа проигрывает Азии и США из-за недостатка российских энергоносителей

Многие компании в странах ЕС уже даже закрылись, не выдержав конкуренции на мировом рынке с ближневосточными и американскими фабриками, у которых есть доступ к дешевой нефти и природному газу. «Голубое» топливо в Европе стоит сегодня втрое дороже, чем в Соединенных Штатах, пишет Pravda.Ru.