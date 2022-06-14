Экономист рассказал, к чему приведет отключение от SWIFT главных российских банков

Как сообщает fedpress.ru, после отключения от системы международных расчетов не удастся как прежде быстро и надежно проводить экспортные или импортные операции. Сейчас через нее проходит около 80 процентов платежей в мире, и ею пользуется большая часть стран и предприятий. Причем, с ростом количества платежей их стоимость становится дешевле.
Теперь для российских клиентов данных банков международные расчеты будут производиться не так быстро, и они будут менее защищены. Либо банки, попавшие под отключение, вообще больше не будут проводить международные операции.
Все это скажется на ценах на товары, в первую очередь, импортные.
Кроме того, хуже стане ситуация с обменом валюты. Насколько вырастут цены, прогнозировать сложно. Но на экономике это скажется однозначно. Поскольку за конвертацию и платежи за импортные товары станут теперь взимать комиссию.