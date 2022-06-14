Экономист рассказал, к чему приведет отключение от SWIFT главных российских банков

Как сообщает fedpress.ru, после отключения от системы международных расчетов не удастся как прежде быстро и надежно проводить экспортные или импортные операции. Сейчас через нее проходит около 80 процентов платежей в мире, и ею пользуется большая часть стран и предприятий. Причем, с ростом количества платежей их стоимость становится дешевле.