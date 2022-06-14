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Для беженцев из ДНР выделили 7 миллионов рублей из бюджета Омской области

Для беженцев из ДНР выделили 7 миллионов рублей из бюджета Омской области

14 июня, 15:21
Фото: 1MI
Деньги пойдут на оплату проживания и питания в омской гостинице «Иртыш».

По данным портала госзакупок, министерство региональной безопасности Омской области заключило с омской гостиницей «Иртыш» контракт на проживание беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Для этого из областного бюджета выделено 6 миллионов 900 тысяч рублей. Половина этой суммы пойдет на оплату проживания в номерах, вторая половина — на питание.

Для временного размещения беженцев в «Иртыше» определили 100 мест. Из документов закупки следует, что проживание одного человека обойдется бюджету в 1000 рублей, питание — от 887,5 до 969,5 рублей.

Напомним, что это уже второй контракт с гостиницей. Ранее на расселение и питание беженцев в санатории «Коммунальник» было направлено 1.7 млн рублей.

Также сообщалось, что Омская область готовилась принять 2 369 беженцев из 95 тыс человек, которые решили уехать с территории Украины в Россию. В мае облправительство сообщало, что в регионе находятся 217 беженцев, в том числе 58 детей.

Ранее также из областного бюджета выделили 407 млн рублей на бесплатный проезд беженцев в общественном транспорте.

#Новости#Омская область#Беженцы#Касается каждого
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