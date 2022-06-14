Для беженцев из ДНР выделили 7 миллионов рублей из бюджета Омской области

По данным портала госзакупок, министерство региональной безопасности Омской области заключило с омской гостиницей «Иртыш» контракт на проживание беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Для этого из областного бюджета выделено 6 миллионов 900 тысяч рублей. Половина этой суммы пойдет на оплату проживания в номерах, вторая половина — на питание.