Чего добру пропадать? Сотрудник омской больницы разбогател на старых батареях

В Омской области вынесли приговор начальнику хозяйственного отдела больницы, расположенной в Горьковском поселке. Его признали виновным в хищении вверенного имущества с использованием служебного положения.
Следователи выяснили, что мужчина сказал рабочим демонтировать батареи в одном из зданий больницы. Работы поводились во время капремонта. После чего он сдал батареи в пункт приема черного металла и выручил за это 225 тыс рублей.
Подсудимый признал вину. Суд оштрафовал его на 300 тыс рублей. Приговор еще не вступил в силу.