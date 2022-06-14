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Чего добру пропадать? Сотрудник омской больницы разбогател на старых батареях

Чего добру пропадать? Сотрудник омской больницы разбогател на старых батареях

14 июня, 13:00
Фото: 1MI

Начальник хозчасти омской больницы продал казенные батареи

Мужчина сдал батареи в металлолом.

В Омской области вынесли приговор начальнику хозяйственного отдела больницы, расположенной в Горьковском поселке. Его признали виновным в хищении вверенного имущества с использованием служебного положения.

Следователи выяснили, что мужчина сказал рабочим демонтировать батареи в одном из зданий больницы. Работы поводились во время капремонта. После чего он сдал батареи в пункт приема черного металла и выручил за это 225 тыс рублей.

Подсудимый признал вину. Суд оштрафовал его на 300 тыс рублей. Приговор еще не вступил в силу.

#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Хищение#Вероника Жукова
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