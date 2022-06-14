Город55
ГлавноеВсе новости
Автора блога «Как убить мужа» приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа

Автора блога «Как убить мужа» приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа

14 июня, 14:41
Фото: pxhere.com
Женщину, которая написала эссе «Как убить мужа», признали виновной в убийстве муже.

Суд штата Орегон (США) огласил приговор писательнице Нэнси Крэмптон-Брофи — пожизненное заключение, наказание она получила за убийство своего супруга. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на телеканал NBC. 71-летняя американка может воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение спустя 25 лет.

Вину Крэмптон-Брофи в убийстве ее супруга Дэниела Брофи признало жюри присяжных. Мужчина был найден мертвым на кухне Кулинарного института в Орегоне 2 июня 2018 года. Было установлено, что он погиб от огнестрельного ранения в сердце. В сентябре 2018 года по подозрению в убийстве была арестована Нэнси Крэмптон-Брофи.

Как выяснило следствие, семья Крэмптон-Брофи столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, и Нэнси решила совершить преступление для того, чтобы получить страховку мужа.

В 2011 году Нэнс Крэмптон-Брофи вела в сети интернет блог под названием «Как убить мужа». В рамках слушаний в суде председатель согласился с доводами, которые приводили адвокаты Крэмптон-Брофи — они утверждали, что факт ведения Нэнси блога не может быть использован против нее на процессе.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18