Автора блога «Как убить мужа» приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа

Вину Крэмптон-Брофи в убийстве ее супруга Дэниела Брофи признало жюри присяжных. Мужчина был найден мертвым на кухне Кулинарного института в Орегоне 2 июня 2018 года. Было установлено, что он погиб от огнестрельного ранения в сердце. В сентябре 2018 года по подозрению в убийстве была арестована Нэнси Крэмптон-Брофи.