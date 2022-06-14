Автора блога «Как убить мужа» приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа

Суд штата Орегон (США) огласил приговор писательнице Нэнси Крэмптон-Брофи — пожизненное заключение, наказание она получила за убийство своего супруга. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на телеканал NBC. 71-летняя американка может воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение спустя 25 лет.
Вину Крэмптон-Брофи в убийстве ее супруга Дэниела Брофи признало жюри присяжных. Мужчина был найден мертвым на кухне Кулинарного института в Орегоне 2 июня 2018 года. Было установлено, что он погиб от огнестрельного ранения в сердце. В сентябре 2018 года по подозрению в убийстве была арестована Нэнси Крэмптон-Брофи.
Как выяснило следствие, семья Крэмптон-Брофи столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, и Нэнси решила совершить преступление для того, чтобы получить страховку мужа.
В 2011 году Нэнс Крэмптон-Брофи вела в сети интернет блог под названием «Как убить мужа». В рамках слушаний в суде председатель согласился с доводами, которые приводили адвокаты Крэмптон-Брофи — они утверждали, что факт ведения Нэнси блога не может быть использован против нее на процессе.