«20 главных событий России за 20 лет»: Рост продолжительности жизни

1990 год стал лучшим за советский период, тогда продолжительность жизни составила 69,19 года. По последующие в годы кривая продолжительности жизни резко повернула вниз. Развал медицины, плохое питание, разгул криминала, алкоголизация, стрессы и неопределенность все это сделало жизнь россиян не только сложнее но, и короче. Падение удалось остановить только в 2003 году на отметке 64,84 года. После этого исторического момента показатель продолжительности жизни только рос и достиг пика в предпандемийный 2019 год — 73,34 года.