«20 главных событий России за 20 лет»: Продовольственная безопасность

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной некоммерческой организации «Институт развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.



Обеспечение себя продуктами питания — ключевая задача для любого государства. История Россия знает периоды голода. Несмотря на успехи, были проблемы с продовольствием и в Советском Союзе, который в последние годы вынужден был закупать зерно на Западе. В 90-е страна и вовсе была вынуждена получать гуманитарную помощь. Но за последние 20 лет ситуация резко изменилась. Россия не только смогла накормить себя, но и начала активно экспортировать продукты питания, получая доход в валюте.





В 2020 году Россия в Глобальном индексе продовольственной безопасности заняла 24-е место среди 113 стран. При этом годом ранее наша страна занимала 42-е место. Индекс учитывает несколько факторов, таких как доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, разнообразие природных ресурсов.



У стран, набравших более 60 баллов, по мнению авторов рейтинга, уровень безопасности «хороший», более 80 баллов — «очень хороший». У России индекс более 73 баллов. При этом «очень хороший» уровень отмечается только у двух государств: Финляндии и Ирландии. Но эти страны не большие по размеру и населению. Обеспечить их питанием задача куда проще, чем накормить такую большую страну как Россия с ее многомиллионным населением.

К такому результату Россия пришла благодаря государственной доктрине продовольственной безопасности. Первый такой документ был принят в 2010 году и к 2020-му практически все целевые показатели были достигнуты. Так Россия обеспечена зерном на 155%, сахаром — на 125%, мясом — на 97%. Еще предстоит поработать по обеспечению молоком и картофелем.

До 2030 года утверждена новая доктрина продовольственной безопасности, она предполагает увеличить уровень самообеспеченности по сахару и растительному маслу до 90%, по рыбной продукции —до 85%, овощам и фруктам — до 90 и 60% соответственно.

Излишки продуктов России успешно поставляет за границу. Например, в 2020 году из собранных 93,2 млн тонн зерна Россия отправила в другие страны 49 млн тонн зерна на сумму $10 млрд. При этом сохранился уровень обеспеченности хлебом на 155%. Россия поставляет продукты в 150 стран мира. 13% экспорта занимает китайский рынок. Восточный сосед охотно покупает мясо птицы и говядины. В 2021 году китайская сторона закупила продукции на 170 млн долларов. Еще один важный партнер — Турция, которая закупает зерно и масло.