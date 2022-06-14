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«20 главных событий России за 20 лет»: Продовольственная безопасность

«20 главных событий России за 20 лет»: Продовольственная безопасность

14 июня, 22:46

«20 главных событий России за 20 лет»: Продовольственная безопасность

Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной некоммерческой организации «Институт развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
 
Обеспечение себя продуктами питания — ключевая задача для любого государства. История Россия знает периоды голода. Несмотря на успехи, были проблемы с продовольствием и в Советском Союзе, который в последние годы вынужден был закупать зерно на Западе. В 90-е страна и вовсе была вынуждена получать гуманитарную помощь. Но за последние 20 лет ситуация резко изменилась. Россия не только смогла накормить себя, но и начала активно экспортировать продукты питания, получая доход в валюте.
 
 
В 2020 году Россия в Глобальном индексе продовольственной безопасности заняла 24-е место среди 113 стран. При этом годом ранее наша страна занимала 42-е место. Индекс учитывает несколько факторов, таких как доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, разнообразие природных ресурсов.
 
У стран, набравших более 60 баллов, по мнению авторов рейтинга, уровень безопасности «хороший», более 80 баллов — «очень хороший». У России индекс более 73 баллов. При этом «очень хороший» уровень отмечается только у двух государств: Финляндии и Ирландии. Но эти страны не большие по размеру и населению. Обеспечить их питанием задача куда проще, чем накормить такую большую страну как Россия с ее многомиллионным населением.
К такому результату Россия пришла благодаря государственной доктрине продовольственной безопасности. Первый такой документ был принят в 2010 году и к 2020-му практически все целевые показатели были достигнуты. Так Россия обеспечена зерном на 155%, сахаром — на 125%, мясом — на 97%. Еще предстоит поработать по обеспечению молоком и картофелем.
До 2030 года утверждена новая доктрина продовольственной безопасности, она предполагает увеличить уровень самообеспеченности по сахару и растительному маслу до 90%, по рыбной продукции —до 85%, овощам и фруктам — до 90 и 60% соответственно.
Излишки продуктов России успешно поставляет за границу. Например, в 2020 году из собранных 93,2 млн тонн зерна Россия отправила в другие страны 49 млн тонн зерна на сумму $10 млрд. При этом сохранился уровень обеспеченности хлебом на 155%. Россия поставляет продукты в 150 стран мира. 13% экспорта занимает китайский рынок. Восточный сосед охотно покупает мясо птицы и говядины. В 2021 году китайская сторона закупила продукции на 170 млн долларов. Еще один важный партнер — Турция, которая закупает зерно и масло.

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