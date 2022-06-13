Ведьма ушла. В Омской области похоронят погибшую в ДТП девушку-байкера

Стали известны некоторые подробности аварии, которые случились утром 11 июня на «трассе смерти». Погибшей девушкой на мотоцикле оказалась известная в кругу мотоциклистов омичка по прозвищу Ведьма.
В паблике «Мото Омск» появились некоторые подробности, которые касаются похорон девушки. Сообщается, что они состоятся в среду, 15 июня, в селе Бекишево Тюкалинского района Омской области. Прощание с омичкой пройдет в Омске.
Неравнодушные омичи собрали для родителей погибшей байкерши деньги на похороны. Уточняется, что желающих попрощаться с омичкой просят не приезжать на похороны на мотоциклах и отказаться от мотоатрибутики на похоронах, так как родители погибшей девушки сейчас болезненно реагируют на этот вид транспорта.
В паблике также говорится, что у омички остался сын. Трагедия случилась за 9 дней до ее дня рождения.
Напомним, авария случилась на трассе Омск-Тюмень в Ишимском районе. Омичка за рулем мотоцикла Harley-Davidson столкнулась с автомобилем Great Wall: водитель выехал на встречную полосу, машину отбросило в кювет, а омичка за рулем байка скончалась на месте от полученных травм.