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Ведьма ушла. В Омской области похоронят погибшую в ДТП девушку-байкера

Ведьма ушла. В Омской области похоронят погибшую в ДТП девушку-байкера

13 июня, 16:17
Фото: 1MI

В Омской области простятся с погибшей девушкой-байкером

Девушка ехала на выходные в Тюмень.

Стали известны некоторые подробности аварии, которые случились утром 11 июня на «трассе смерти». Погибшей девушкой на мотоцикле оказалась известная в кругу мотоциклистов омичка по прозвищу Ведьма.

В паблике «Мото Омск» появились некоторые подробности, которые касаются похорон девушки. Сообщается, что они состоятся в среду, 15 июня, в селе Бекишево Тюкалинского района Омской области. Прощание с омичкой пройдет в Омске.

Неравнодушные омичи собрали для родителей погибшей байкерши деньги на похороны. Уточняется, что желающих попрощаться с омичкой просят не приезжать на похороны на мотоциклах и отказаться от мотоатрибутики на похоронах, так как родители погибшей девушки сейчас болезненно реагируют на этот вид транспорта.

В паблике также говорится, что у омички остался сын. Трагедия случилась за 9 дней до ее дня рождения.

Напомним, авария случилась на трассе Омск-Тюмень в Ишимском районе. Омичка за рулем мотоцикла Harley-Davidson столкнулась с автомобилем Great Wall: водитель выехал на встречную полосу, машину отбросило в кювет, а омичка за рулем байка скончалась на месте от полученных травм.

#Город#Новости#Омская область#Тюменская область#ДТП#Мотоцикл#Байкер#Авария#Ольга Акамова
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