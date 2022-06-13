Ведьма ушла. В Омской области похоронят погибшую в ДТП девушку-байкера

Неравнодушные омичи собрали для родителей погибшей байкерши деньги на похороны. Уточняется, что желающих попрощаться с омичкой просят не приезжать на похороны на мотоциклах и отказаться от мотоатрибутики на похоронах, так как родители погибшей девушки сейчас болезненно реагируют на этот вид транспорта.