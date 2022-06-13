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В Омске разыскивают без вести пропавшую пенсионерку в очках

В Омске разыскивают без вести пропавшую пенсионерку в очках

13 июня, 15:58
Фото: 1MI

В Омске пропала 81-летняя пенсионерка

Женщина ушла из дома и пропала.

В омской полиции сообщили о начале поисков 81-летней жительницы Нефтяников. Родственница пропавшей женщины позвонила в полицию накануне вечером, 12 июня. Она рассказала, что пожилая женщина ушла из дома в минувший четверг, 9 июня, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. 

Из особых примет выделяются массивные очки, которые женщина носит постоянно. Ее рост составляет 160 см,  на вид ей 80 лет. Во что была одета пенсионерка в момент пропажи, не уточняется. Фотография пропавшей омички опубликована в сообществе омской полиции. 

Сообщить о возможном местонахождении женщины следует по телефонам 63-04-04, 79-36-02 или 102.

#Общество#Новости#Омск#Поиск#Розыск#Пенсионерка#Пропал человек#Пропала женщина#Ольга Акамова
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