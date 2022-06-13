В Омске разыскивают без вести пропавшую пенсионерку в очках

В омской полиции сообщили о начале поисков 81-летней жительницы Нефтяников. Родственница пропавшей женщины позвонила в полицию накануне вечером, 12 июня. Она рассказала, что пожилая женщина ушла из дома в минувший четверг, 9 июня, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.