В Омске разыскивают без вести пропавшую пенсионерку в очках

В омской полиции сообщили о начале поисков 81-летней жительницы Нефтяников. Родственница пропавшей женщины позвонила в полицию накануне вечером, 12 июня. Она рассказала, что пожилая женщина ушла из дома в минувший четверг, 9 июня, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Из особых примет выделяются массивные очки, которые женщина носит постоянно. Ее рост составляет 160 см, на вид ей 80 лет. Во что была одета пенсионерка в момент пропажи, не уточняется. Фотография пропавшей омички опубликована в сообществе омской полиции.
Сообщить о возможном местонахождении женщины следует по телефонам 63-04-04, 79-36-02 или 102.