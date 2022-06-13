Стало известно, специалисты каких профессий могут зарабатывать выше 100 тысяч рублей

Сайт по поиску работы hh.ru проанализировал, специалистам каких профессий предлагали зарплату 100 тыс рублей и выше в мае–июне. Чаще всего на такую заработную плату могли претендовать машинист трубоукладчик (от 150 тыс рублей на руки), геодезист (от 176 тыс рублей на руки) и инженер АСУ (от 210 тыс рублей). Однако всем этим специалистам предлагали работу на вахте.
Также на высокую зарплату могут претендовать водители. Однако им тоже придется работать на вахте. Так, машинист крана автомобильного 8 разряда может зарабатывать до 190 тыс рублей, водитель грузовых автомобилей — от 180 тыс рублей. Если работать не на вахте, то водитель-дальнобойщик может получать от 100 до 160 тыс рублей.
Менеджер по продажам сельскохозяйственного оборудования может претендовать на заработную плату до 260 тыс рублей. А руководитель отдела продаж — от 300 тыс рублей на руки. Также высокие заработки предлагают главному инженеру (300 тыс рублей), заместителю начальника геодезической службы (от 220 тыс рублей) и IT-специалистам (от 250 тыс рублей).