Стало известно, специалисты каких профессий могут зарабатывать выше 100 тысяч рублей

Также на высокую зарплату могут претендовать водители. Однако им тоже придется работать на вахте. Так, машинист крана автомобильного 8 разряда может зарабатывать до 190 тыс рублей, водитель грузовых автомобилей — от 180 тыс рублей. Если работать не на вахте, то водитель-дальнобойщик может получать от 100 до 160 тыс рублей.