Рассыпающийся комфорт. В сквере на Левобережье Омска повело плитку

Благоустройство сквера на пересечении улиц 3-й Енисейской и 70 лет Октября началось незадолго до приезда в Омск президента России Владимира Путина. Работы шли по нацпроекту «Жилье и городская среда» и региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», о чем говорят сразу несколько баннеров и растяжек вблизи сквера. Однако спустя три года после благоустройства городская среда перестала быть комфортной.
Некоторые места микросквера сейчас выглядят не слишком свежо: профнастил пестрит разномастными объявлениями, с деревянных скамеек и урн облез лак, а плитку у тротуарной дорожки в районе остановки серьезно повело.
Судя по онлайн-картам, совсем недавно здесь стоял павильон «теплой остановки». Об этом говорят блоки фундамента и привычные омичам металлические скамейки и урны. Вероятно, остановка оказалось не слишком проходной, и павильон решили перенести в более прибыльное место. Плитка же, судя по всему, начала рассыпаться именно после сноса остановки.
В департаменте городского хозяйства эту версию подтвердили: в ответ на запрос Города55 в ведомстве сообщили, что снос остановки и восстановление плитки возле нее — зона ответственности администрации Кировского округа.
«Разрушенная плитка осталась после выноса ТОКа, договор на установку ТОКа заключала администрация Кировского округа — контроль за ними. ФКГС и БКД это не касается никоим образом», — объяснили Городу55 в департаменте городского хозяйства.
В окружной администрации ответ на запрос по ситуации с разбитой плиткой Городу55 пока не дали.
Согласно порталу Госзакупок, аукцион на благоустройство территории состоялся еще в июне 2019 года, контракт отдали ООО «Производственно-Строительная Фирма». За 4.5 млн рублей компания должна была облагородить небольшой участок земли у «Китай-города», выложить его плиткой и установить там скамейки и урны. Закончить работы компания должна была уже к сентябрю того же года. Заказчиком выступало Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска.
Так называемое благоустройство подрядчик должен был сотворить при помощи профнастила, желтой, серой и красной плитки, пяти скамеек и пяти урн. Заказ объективно оказался выполнен, но вышло то, что вышло. Даже на фотографиях «до» и «после» на баннере кажется, что изначальное состояние участка было не таким уж и плохим.
На центральном баннере в сквере говорится, что благоустройство продлится до 2024 года. Новых закупок на проведение работ в городе пока не объявляли, и неизвестно, произойдет ли это в ближайшее время. У заказчика было два года на то, чтобы потребовать от подрядчика устранить недочеты. Гарантийный срок вышел, и, судя по всему, омичам придется запинаться о плитку или же обходить эту остановку стороной.
Интересно, что серый профнастил вокруг микросквера на Левобережье буквально слился с ограждением, которым обнесли «Китай-город». Судя по техническим баннерам, аналогичным материалом обнесли стройплощадку будущего здания оптового рынка. Работы ведет ООО «Сибпромпроект».
Согласно открытым данным, никаких пересечений с ООО «Производственно-Строительная Фирма» у компании нет. Но есть другая интересная деталь: с марта 2022 года ООО «ПСФ» пытались признать банкротом, но Арбитражный суд Омской области посчитал, что компания находится не в столь бедственном положении.
Добавим, что благоустройство сквера у «Китай-города» — не единственное, что делали на Левобережье перед Форумом двух президентов. В 2019 году департамент имущественных отношений мэрии Омска пытался отнять у компании «Мир масла» 14 га земли под «Торговым городом», который вошел в список российских рынков, где фиксировался теневой оборот наличных средств. Тем не менее, суд встал на сторону предпринимателей. Более того, «Торговый город» находится в непосредственной близости к Агентству развития и инвестиций Омской области, где и проходил Форум в ноябре 2019 года.