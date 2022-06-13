Рассыпающийся комфорт. В сквере на Левобережье Омска повело плитку

На центральном баннере в сквере говорится, что благоустройство продлится до 2024 года. Новых закупок на проведение работ в городе пока не объявляли, и неизвестно, произойдет ли это в ближайшее время. У заказчика было два года на то, чтобы потребовать от подрядчика устранить недочеты. Гарантийный срок вышел, и, судя по всему, омичам придется запинаться о плитку или же обходить эту остановку стороной.