Прогнозы, интервью и разрушения. Главные события расслабленного понедельника в Омске

Новость №2. Неустойчивая. В Омске спустя три года после визита президента России Владимира Путина начала разваливаться плитка у сквера, который благоустраивали как раз к его приезду. Все дела в теплой остановке, которую внезапно решили убрать. Подробнее - в нашем материале.