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Прогнозы, интервью и разрушения. Главные события расслабленного понедельника в Омске

Прогнозы, интервью и разрушения. Главные события расслабленного понедельника в Омске

13 июня, 20:00
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Погодная. После Дня России в Омской области наступит «депрессивная» погода: днем будет около +20 градусов, будут лить дожди и идти грозы. Остается надеяться, что питерская погода задержится в Омской области ненадолго.

Приятного мало. В Омск после длинных выходных придут сильные дожди с жесткими грозами
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Новость №2. Неустойчивая. В Омске спустя три года после визита президента России Владимира Путина начала разваливаться плитка у сквера, который благоустраивали как раз к его приезду. Все дела в теплой остановке, которую внезапно решили убрать. Подробнее - в нашем материале. 

Рассыпающийся комфорт. В сквере на Левобережье Омска повело плитку
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Новость №3. Проблемная. Главный архитектор Омской области и заместитель министра строительства региона Наталья Старченкова в интервью Городу55 рассказала о ключевых проблемах и вызовах архитектуры региона. Всю беседу можно почитать в материале ниже. 

«Любые преобразования — этап хаоса». Главный архитектор о будущем Омской области
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