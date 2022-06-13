Прогнозы, интервью и разрушения. Главные события расслабленного понедельника в Омске

Новость № 1. Погодная. После Дня России в Омской области наступит «депрессивная» погода: днем будет около +20 градусов, будут лить дожди и идти грозы. Остается надеяться, что питерская погода задержится в Омской области ненадолго.
Новость №2. Неустойчивая. В Омске спустя три года после визита президента России Владимира Путина начала разваливаться плитка у сквера, который благоустраивали как раз к его приезду. Все дела в теплой остановке, которую внезапно решили убрать. Подробнее - в нашем материале.
Новость №3. Проблемная. Главный архитектор Омской области и заместитель министра строительства региона Наталья Старченкова в интервью Городу55 рассказала о ключевых проблемах и вызовах архитектуры региона. Всю беседу можно почитать в материале ниже.