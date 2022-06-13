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Приятного мало. В Омск после длинных выходных придут сильные дожди с жесткими грозами

Приятного мало. В Омск после длинных выходных придут сильные дожди с жесткими грозами

13 июня, 15:16
Фото: 1MI

Омскую область после 30-градусной жары зальет дождями.

Данные портала Ventusky.com*.

Длинные выходные в Омской области выдались достаточно сухими и жаркими, лишь местами прошли небольшие дожди, а кое-где из-за перепадов температуры выпал град. В начале новой короткой рабочей недели ожидается резкое ухудшение погоды: во вторник, 14 июня, повсеместно пройдут дожди, на большей части региона ожидаются грозы.

www.ventusky.com

К вечеру дожди утихнут, и в среду, 15 июня, пройдут только по северной части региона. Большой жары эти два дня ждать не стоит, максимум может потеплеть до +20…+22 градусов. Ночью температура вовсе приблизится к +10 и снова вернутся дожди с грозами.

Ветер в это время будет дуть со скоростью около 6-8 м/с, по ночам ослабевая до штиля. Вероятно, в это время в регионе снова объявят режим НМУ, и омичи почувствуют зловония.

*прогноз погоды актуален на момент публикации. 

www.ventusky.com
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