Приятного мало. В Омск после длинных выходных придут сильные дожди с жесткими грозами

Длинные выходные в Омской области выдались достаточно сухими и жаркими, лишь местами прошли небольшие дожди, а кое-где из-за перепадов температуры выпал град. В начале новой короткой рабочей недели ожидается резкое ухудшение погоды: во вторник, 14 июня, повсеместно пройдут дожди, на большей части региона ожидаются грозы.
К вечеру дожди утихнут, и в среду, 15 июня, пройдут только по северной части региона. Большой жары эти два дня ждать не стоит, максимум может потеплеть до +20…+22 градусов. Ночью температура вовсе приблизится к +10 и снова вернутся дожди с грозами.
Ветер в это время будет дуть со скоростью около 6-8 м/с, по ночам ослабевая до штиля. Вероятно, в это время в регионе снова объявят режим НМУ, и омичи почувствуют зловония.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.