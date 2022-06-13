Приятного мало. В Омск после длинных выходных придут сильные дожди с жесткими грозами

К вечеру дожди утихнут, и в среду, 15 июня, пройдут только по северной части региона. Большой жары эти два дня ждать не стоит, максимум может потеплеть до +20…+22 градусов. Ночью температура вовсе приблизится к +10 и снова вернутся дожди с грозами.