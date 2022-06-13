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Отпраздновал выписку. В День России омич угнал машину скорой помощи

Отпраздновал выписку. В День России омич угнал машину скорой помощи

13 июня, 13:36
Фото: 1MI

Омич угнал машину скорой помощи после выписки из больницы

Подозреваемый ранее уже был судимым за кражу.

В Кормиловском районе Омской области произошел необычный инцидент с машиной скорой помощи. Врачи сообщили в полицию об угоне одного из автомобилей.

Полицейские выяснили, что все произошло ночью. Пациент после выписки вышел из здания больницы, увидел автомобиль, а в салоне — ключи от машины.

Сельчанин решил угнать авто, чтобы добраться до дома. Однако после того, как он проехал полтора километра, вдруг решил, что автомобиль ему не нужен. Поэтому мужчина бросил скорую на обочине и пошел домой пешком.

Подозреваемым оказался 35-летний ранее судимый за кражу мужчина. Его задержали. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

#Общество#Новости#Омская область#Полиция#Скорая помощь#Вероника Жукова
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