Отпраздновал выписку. В День России омич угнал машину скорой помощи

В Кормиловском районе Омской области произошел необычный инцидент с машиной скорой помощи. Врачи сообщили в полицию об угоне одного из автомобилей.
Полицейские выяснили, что все произошло ночью. Пациент после выписки вышел из здания больницы, увидел автомобиль, а в салоне — ключи от машины.
Сельчанин решил угнать авто, чтобы добраться до дома. Однако после того, как он проехал полтора километра, вдруг решил, что автомобиль ему не нужен. Поэтому мужчина бросил скорую на обочине и пошел домой пешком.
Подозреваемым оказался 35-летний ранее судимый за кражу мужчина. Его задержали. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».