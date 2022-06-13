Омские водители отпраздновали День России в помощью пьяного вождения

Что касается водителей, то на них завели 33 административных дела за вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Еще 29 нарушений было связано с нарушением правил проезда пешеходных переходов, а также по 15 протоколов составили за проезд на красный сигнал светофора и нарушения правил перевозки детей.