Омские водители отпраздновали День России в помощью пьяного вождения

Вчера омичи отмечали День России. По данным региональной Госавтоинспекции, за сутки на жителей региона завели 533 административных дела. Больше всего нарушений допустили пешеходы. На них составили 66 протоколов за нарушение правил дорожного движения.
Что касается водителей, то на них завели 33 административных дела за вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Еще 29 нарушений было связано с нарушением правил проезда пешеходных переходов, а также по 15 протоколов составили за проезд на красный сигнал светофора и нарушения правил перевозки детей.