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Лишила ребенка радости. Нетрезвая омичка впервые нарушила закон из-за велосипеда

Лишила ребенка радости. Нетрезвая омичка впервые нарушила закон из-за велосипеда

13 июня, 18:28
Фото: 55.мвд.рф

Омичка украла велосипед у подростка

Женщина перебрала и решила заработать.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, велосипед пропал с лестничной площадки между 1 и 2 этажами в многоэтажке в Советском округе. Транспорт принадлежал ребенку, родители мальчика оценили пропажу в 10 тыс рублей.

Ребенок рассказал полицейским, что в парке видел мужчину, который катался на аналогичном велосипеде. Силовики нашли этого мужчину, и он рассказал, что велосипед во временное пользование ему передала знакомая. Женщину разыскали и наведались к ней в квартиру, и та до последнего пыталась доказать полицейским, что велосипед принадлежит ей. 

Выяснилось, что момент кражи застали местные жители. Они видели, как женщина вошла в подъезд, а вышла уже с "новым" велосипедом. Ее омичи узнали в женщине, которая выдавала себя за владелицу транспортного средства. 

В итоге омичка призналась, что присвоила чужой велосипед. Она объяснила, что впервые в жизни нарушила закон, и сделала это в состоянии опьянения. Когда протрезвела, она испугалась и захотела поскорее избавиться от велосипеда, и потому передала его соседу. 

Несмотря на это, на женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Омичке грозит до двух лет тюрьмы, рассказали в полиции. 

#Происшествия#Новости#Омская область#Кража#Велосипед#Ольга Акамова
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