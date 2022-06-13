Лишила ребенка радости. Нетрезвая омичка впервые нарушила закон из-за велосипеда

Ребенок рассказал полицейским, что в парке видел мужчину, который катался на аналогичном велосипеде. Силовики нашли этого мужчину, и он рассказал, что велосипед во временное пользование ему передала знакомая. Женщину разыскали и наведались к ней в квартиру, и та до последнего пыталась доказать полицейским, что велосипед принадлежит ей.