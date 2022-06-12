Жуткое время. После Дня России на Омск обрушатся грозы и ветер

Первый (выходной) день грядущей недели омичи встретят под дождем. Местами прогнозируют грозу, возможен град. В отдельных районах порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха может опуститься до +19 градусов.
Во вторник осадки, сильный ветер вероятность гроз сохранятся. Воздух прогреется до +25.
Резко похолодает в ночь на 15 июня — до +9 градусов. Ожидается сильный дождь.
В среду днем столбик термометра поднимется до +23, возможны интенсивные осадки. Синоптики Обь-Иртышского УГМС не исключают грозу и град. Порывы ветра сильные — местами до 20 метров в секунду.