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Жуткое время. После Дня России на Омск обрушатся грозы и ветер

Жуткое время. После Дня России на Омск обрушатся грозы и ветер

12 июня, 12:42
Фото: 1MI

В Омске ожидают грозы и сильный ветер до 20 м/с

Температура воздуха останется в норме.

Первый (выходной) день грядущей недели омичи встретят под дождем. Местами прогнозируют грозу, возможен град. В отдельных районах порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха может опуститься до +19 градусов.

Во вторник осадки, сильный ветер вероятность гроз сохранятся. Воздух прогреется до +25.

Резко похолодает в ночь на 15 июня — до +9 градусов. Ожидается сильный дождь.

В среду днем столбик термометра поднимется до +23, возможны интенсивные осадки. Синоптики Обь-Иртышского УГМС не исключают грозу и град. Порывы ветра сильные — местами до 20 метров в секунду.

ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"
#Город#Новости#Омск#Омская область#Погода в Омске#Прогноз погоды
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