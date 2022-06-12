Всем селом! Омичи сами решили отремонтировать плохую дорогу

На инициативу отреагировали в комментариях: «Самое главное, чтобы не оштрафовали эту организацию, которая делает ремонт дороги. А то у нас любят штрафовать тех кто пытается сам решить проблемы». Большинство пользователей соцсети выразили негодование по поводу ситуации.