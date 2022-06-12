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Всем селом! Омичи сами решили отремонтировать плохую дорогу

Всем селом! Омичи сами решили отремонтировать плохую дорогу

12 июня, 18:57
Фото: 1MI

Омичи сами наняли рабочих для ремонта дороги в Морозовке

Местные жители пытались решить проблему 18 лет.

Жители села Морозовка сообщили о грандиозном решении — ремонт дороги своими силами. Пост об этом появился в группе «Типичный Омск» во ВКонтакте.

«Устав от бесполезной борьбы, сами собрали деньги. Скинулись, кто сколько может, и сами наняли рабочих отремонтировать „ничью“ дорогу», — сказано в публикации.

По словам автора, аварийное состояние сельской дороги находится без внимания 18 лет. Хотя местные жители пытались добиться обновления полотна. К посту приложены фотографии с места. На кадрах — рабочие действительно заняты ремонтом.

На инициативу отреагировали в комментариях: «Самое главное, чтобы не оштрафовали эту организацию, которая делает ремонт дороги. А то у нас любят штрафовать тех кто пытается сам решить проблемы». Большинство пользователей соцсети выразили негодование по поводу ситуации.

#Общество#Новости#Омская область#Морозовка#Соцсети#Ремонт дорог#Дороги
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