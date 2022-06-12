Водителям с судимостью запретили работать в омском такси

Президент РФ подписал закон о запрете брать на работу в такси водителей с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести и более тяжкие. Об этом сообщают «Новые известия». Осужденные также не смогут устроиться водителями автобусов и трамваев.
Нововведение касается граждан, которых обвинили в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, похищении людей, грабеже и разбое, в преступлениях против половой неприкосновенности и общественной безопасности.
Теперь до 1 марта 2023 года все водители обязаны предоставить работодателю справку об отсутствии судимости. В против случае с ними должны прервать трудовые отношения.