Водителям с судимостью запретили работать в омском такси

Президент РФ подписал закон о запрете брать на работу в такси водителей с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести и более тяжкие. Об этом сообщают «Новые известия». Осужденные также не смогут устроиться водителями автобусов и трамваев.