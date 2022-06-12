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Водителям с судимостью запретили работать в омском такси

Водителям с судимостью запретили работать в омском такси

12 июня, 16:38
Фото: 1MI
Соответствующий документ подписал Владимир Путин.

Президент РФ подписал закон о запрете брать на работу в такси водителей с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести и более тяжкие. Об этом сообщают «Новые известия». Осужденные также не смогут устроиться водителями автобусов и трамваев.

Нововведение касается граждан, которых обвинили в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, похищении людей, грабеже и разбое, в преступлениях против половой неприкосновенности и общественной безопасности.

Теперь до 1 марта 2023 года все водители обязаны предоставить работодателю справку об отсутствии судимости. В против случае с ними должны прервать трудовые отношения.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Россия#Закон#Такси#Суд
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