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В Параде национальностей по Омску прошло 2 тысячи человек

В Параде национальностей по Омску прошло 2 тысячи человек

12 июня, 15:00
Фото: пресс-служба Правительства Омской области
Финальная часть праздника — концерт Вадима Самойлова.

День России в Омске стартовал с Парада национальностей на Любинском проспекте. В нем приняло участие более 2 000 человек.

На Площади Победы участников встретили аплодисментами. С поздравлением обратился губернатор Александр Бурков: «Да здравствует Россия! Я желаю нашей стране процветания, а каждому из вас добра и благополучия!».

Омичей и гостей города поздравил мэр Сергей Шелест: «В Омске — в мире и согласии живут представители 123-х национальностей. Накануне праздника в наш город съехались гости из разных регионов России. Нам нечего делить. Мы воспитаны на принципах любви к Родине и уважении друг к другу».

Митрополит Омский и Таврический Владимир напомнил, сегодня отмечается также День Святой Троицы.

По всему Омску расположились тематические площадки. Это возможность познакомиться с культурой народов, отведать национальной кухни, примерить костюмы, сделать яркие фото и испытать себя в спортивных состязаниях. Финал праздника — концерт Вадима Самойлова на Соборной площади.

#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Праздники#День России
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