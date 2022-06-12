В Параде национальностей по Омску прошло 2 тысячи человек

Омичей и гостей города поздравил мэр Сергей Шелест: «В Омске — в мире и согласии живут представители 123-х национальностей. Накануне праздника в наш город съехались гости из разных регионов России. Нам нечего делить. Мы воспитаны на принципах любви к Родине и уважении друг к другу».