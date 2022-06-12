В Параде национальностей по Омску прошло 2 тысячи человек

День России в Омске стартовал с Парада национальностей на Любинском проспекте. В нем приняло участие более 2 000 человек.
На Площади Победы участников встретили аплодисментами. С поздравлением обратился губернатор Александр Бурков: «Да здравствует Россия! Я желаю нашей стране процветания, а каждому из вас добра и благополучия!».
Омичей и гостей города поздравил мэр Сергей Шелест: «В Омске — в мире и согласии живут представители 123-х национальностей. Накануне праздника в наш город съехались гости из разных регионов России. Нам нечего делить. Мы воспитаны на принципах любви к Родине и уважении друг к другу».
Митрополит Омский и Таврический Владимир напомнил, сегодня отмечается также День Святой Троицы.
По всему Омску расположились тематические площадки. Это возможность познакомиться с культурой народов, отведать национальной кухни, примерить костюмы, сделать яркие фото и испытать себя в спортивных состязаниях. Финал праздника — концерт Вадима Самойлова на Соборной площади.