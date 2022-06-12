В Омске отменили «свиной» карантин, но оставили часть ограничений

В Омской области отменили карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ 10 июня подписал и.о. губернатора Валерий Бойко.
Напомним, ограничения были введены 6 мая на некоторых хозяйства региона, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. Карантин отменяется с 13 июня.
Однако сняты не все запреты. Так, до 10 декабря 2022 года запрещено вывозить свиней и продукты убоя, которые не прошли термическую обработку, а также реализовывать эту продукцию. Ограничения касаются потенциально опасных участков.
Контролировать исполнение Указа будет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.