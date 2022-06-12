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В Омске отменили «свиной» карантин, но оставили часть ограничений

В Омске отменили «свиной» карантин, но оставили часть ограничений

12 июня, 10:43
Фото: 1MI

В Омской области отменили карантин по АЧС

Изменения вступят в силу 13 июня.

В Омской области отменили карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ 10 июня подписал и.о. губернатора Валерий Бойко.

Напомним, ограничения были введены 6 мая на некоторых хозяйства региона, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. Карантин отменяется с 13 июня.

Однако сняты не все запреты. Так, до 10 декабря 2022 года запрещено вывозить свиней и продукты убоя, которые не прошли термическую обработку, а также реализовывать эту продукцию. Ограничения касаются потенциально опасных участков. 

Контролировать исполнение Указа будет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Омская область#Валерий Бойко#Николай Дрофа#Каратин#АЧС
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