Ссора с тяжкими телесными. Омичка пырнула ножом свою знакомую

Омская полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Правоохранители раскрыли детали.
В больницу поступило 61-летняя женщина с колото-резаными ранениями. Выяснилось, на нее напала 55-летняя знакомая. Причина — женщины поссорились.
Подозреваемую задержали. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Орудие преступления изъяли. Им оказался нож.
Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 1 153 сообщения о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 45 уголовных дел, из которых 23 уже раскрыты.