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Ссора с тяжкими телесными. Омичка пырнула ножом свою знакомую

Ссора с тяжкими телесными. Омичка пырнула ножом свою знакомую

12 июня, 18:48
Фото: 1MI

55-летняя омичка в ходе ссоры нанесла тяжкие травмы приятельнице

Оружие преступления изъято.

Омская полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Правоохранители раскрыли детали.

В больницу поступило 61-летняя женщина с колото-резаными ранениями. Выяснилось, на нее напала 55-летняя знакомая. Причина — женщины поссорились.

Подозреваемую задержали. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Орудие преступления изъяли. Им оказался нож.

Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 1 153 сообщения о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 45 уголовных дел, из которых 23 уже раскрыты.

#Происшествия#Новости#Омск#Преступление#Уголовное дело#Полиция
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