Рейс из Омска в Москву отменили из-за неисправности самолета

Отменой авиарейса Омск — Москва заинтересовалась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Началась проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.
11 июня в 08:05 по местному времени рейс № 1639 авиакомпании «Аэрофлот» не состоялся. Причина — техническая неисправность самолета. Из Омска борт намеревался отправиться в столицу.
Пассажиров переоформили на ближайшие рейсы компании. Как сообщает прокуратура, 147 человек, в том числе 20 детей, обеспечили напитками и едой.