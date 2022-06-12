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Рейс из Омска в Москву отменили из-за неисправности самолета

Рейс из Омска в Москву отменили из-за неисправности самолета

12 июня, 10:02
Фото: 1MI
Пассажиров обеспечили питанием.

Отменой авиарейса Омск — Москва заинтересовалась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Началась проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

11 июня в 08:05 по местному времени рейс № 1639 авиакомпании «Аэрофлот» не состоялся. Причина — техническая неисправность самолета. Из Омска борт намеревался отправиться в столицу.

Пассажиров переоформили на ближайшие рейсы компании. Как сообщает прокуратура, 147 человек, в том числе 20 детей, обеспечили напитками и едой.

#Происшествия#Новости#Омск#Москва#Самолет#Аэрофлот#Аэропорт#Прокуратура
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