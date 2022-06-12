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Ремонт дорожного покрытия. Какие проезды в Омске обновят этим летом

Ремонт дорожного покрытия. Какие проезды в Омске обновят этим летом

12 июня, 12:06
Фото: 1MI

В Омске обновят дорожное покрытие 122 проездов

Публикуем перечень участков с самым масштабным ремонтом.

В Омске обновят дорожное покрытие более 100 проездов, а также оборудуют новые. Рабочие уже приступили к укладке асфальта, сообщает пресс-служба мэрии.

На обновление из городской казны направили 50 миллионов рублей. Планируется ремонт 122 проездов, общая площадь — 75,4 тысяч квадратных метров. При формировании списка участков учитывались обращения омичей и надзорных органов, отмечают чиновники. Заасфальтируют также 26 объектов в частном секторе.

Публикуем перечень участков, где обновление покрытия предполагает укладку более тысячи «квадратов» дорожного полотна:

  • Сектор индивидуальной жилой застройки:

— проезжая часть по ул. Госплемстанция;

— ул. Целинная, 3-я Уссурийская, Уссурийская;

— ул. 8-я Заозерная;

— ул. Мотостроителей (в границах ул. Мотостроителей, 16 и Полтавцева, 6);

— ул. Полевая (в границах 84-го и 95-го домов);

— ул. 21-я Северная (в границах ул. Красный Пахарь и 2-й Совхозной);

— ул. Авангардная (на участке от 3-й до 4-й Челюскинцев);

— ул. Свободы, проезд от ДК «Рубин» (в границах ул. 1-й и 4-й Рабочей);

— проезды в пос. Волжский;

— ул. Поморцева (мкр. Новая Станица);

— ул. Латвийская (в границах ул. 10-й Чередовой и Полторацкого);

— проезд от ул. 3-й Енисейской в направлении ул. 3-й Островской;

— ул. 1-я Островская (в районе домов № 16, № 8, № 10);

  • Сектор многоквартирной застройки:

— проезд от ул. Красный Путь до ул. Добровольского, 5/1;

— проезд у дома № 110 по ул. Омской;

— ул. 20-я Амурская (в границах ул. 30-й и 33-й Северной);

— проезд вдоль дома № 27 по ул. Пригородной;

— проезд от дома № 10/1 по ул. пр. Менделеева до дома № 1/1 по ул. Тюленина;

— проезд вдоль домов по ул. пр. Мира 28,28-А, 28-Б до ул. 4-й Поселковой;

— ул. 4-я Кордная (от дома № 55 до ул. 1-й Шинной);

— ул. 3-я Кордная (от дома № 18 до ул. 1-й Шинной);

— участок вдоль дома по ул. Кирова, 12;

— проезд по ул. 5-я Балтийская (участки в границах 6-й и 7-й Станционной).

#Город#Новости#Омск#Ремонт дорог#Ремонт
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