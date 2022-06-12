Ремонт дорожного покрытия. Какие проезды в Омске обновят этим летом

В Омске обновят дорожное покрытие более 100 проездов, а также оборудуют новые. Рабочие уже приступили к укладке асфальта, сообщает пресс-служба мэрии.
На обновление из городской казны направили 50 миллионов рублей. Планируется ремонт 122 проездов, общая площадь — 75,4 тысяч квадратных метров. При формировании списка участков учитывались обращения омичей и надзорных органов, отмечают чиновники. Заасфальтируют также 26 объектов в частном секторе.
Публикуем перечень участков, где обновление покрытия предполагает укладку более тысячи «квадратов» дорожного полотна:
— проезжая часть по ул. Госплемстанция;
— ул. Целинная, 3-я Уссурийская, Уссурийская;
— ул. 8-я Заозерная;
— ул. Мотостроителей (в границах ул. Мотостроителей, 16 и Полтавцева, 6);
— ул. Полевая (в границах 84-го и 95-го домов);
— ул. 21-я Северная (в границах ул. Красный Пахарь и 2-й Совхозной);
— ул. Авангардная (на участке от 3-й до 4-й Челюскинцев);
— ул. Свободы, проезд от ДК «Рубин» (в границах ул. 1-й и 4-й Рабочей);
— проезды в пос. Волжский;
— ул. Поморцева (мкр. Новая Станица);
— ул. Латвийская (в границах ул. 10-й Чередовой и Полторацкого);
— проезд от ул. 3-й Енисейской в направлении ул. 3-й Островской;
— ул. 1-я Островская (в районе домов № 16, № 8, № 10);
— проезд от ул. Красный Путь до ул. Добровольского, 5/1;
— проезд у дома № 110 по ул. Омской;
— ул. 20-я Амурская (в границах ул. 30-й и 33-й Северной);
— проезд вдоль дома № 27 по ул. Пригородной;
— проезд от дома № 10/1 по ул. пр. Менделеева до дома № 1/1 по ул. Тюленина;
— проезд вдоль домов по ул. пр. Мира 28,28-А, 28-Б до ул. 4-й Поселковой;
— ул. 4-я Кордная (от дома № 55 до ул. 1-й Шинной);
— ул. 3-я Кордная (от дома № 18 до ул. 1-й Шинной);
— участок вдоль дома по ул. Кирова, 12;
— проезд по ул. 5-я Балтийская (участки в границах 6-й и 7-й Станционной).