Ремонт дорожного покрытия. Какие проезды в Омске обновят этим летом

На обновление из городской казны направили 50 миллионов рублей. Планируется ремонт 122 проездов, общая площадь — 75,4 тысяч квадратных метров. При формировании списка участков учитывались обращения омичей и надзорных органов, отмечают чиновники. Заасфальтируют также 26 объектов в частном секторе.