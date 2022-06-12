Ребенок в больнице. Двое человек погибли в жутком ДТП под Омском

В Тевризском районе произошло смертельное ДТП. Госавтоинспекторы поделились подробностями. О происшествии стало известно 12 июня в 06:30. Прибывшие на место правоохранители установили предварительную картину событий.
39-летний водитель «Honda» ехал по дороге Тара — Усть-Ишим. В районе 126 километра не справился с управлением и оказался на «встречке». Там столкнулся с ВАЗ-2111.
В результате аварии водитель отечественного авто и женщина-пассажир скончались на месте. Личности погибших устанавливаются. Также в салоне находился 8-летний мальчик. Его и водителя иномарки госпитализировали.
Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали ДТП.