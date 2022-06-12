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Пришлось усыпить. Омич выбросил больную собаку в мусорный бак

Пришлось усыпить. Омич выбросил больную собаку в мусорный бак

12 июня, 15:36
Фото: 1MI
Соседи написали заявление в полицию.

Омич выбросил больную собаку в мусорный бак. Об ужасном поступке сообщает телеграм-канал «Жесть Омска». Животное попало в один из местных зоомагазинов.

Жители Октябрьского округа обнаружили пса в контейнере с отходами. Сначала омичи решили, что собака парализована. Ее вытащили, накормили, напоили и призвали на помощь ветеринара. Осматривать пришлось экстренно, на улице, поскольку шерсть и раны животного кишели опарышами.

Выяснилось, собака не парализована, а гниет заживо. Специалист принял решение об эвтаназии. Усыпили на том же месте.

Местные жители вызвали полицию. Личность хозяина удалось установить. Полиция его допросила: говорит, пес болел, а на лечение денег не было, ценник за усыпление тоже бил по карману. Омич принял жестокое решение — просто выбросил своего питомца в мусорный бак. Сообщается, что соседи написали заявление в полицию по факту случившегося.

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Животное#Жестокое обращение#Полиция
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