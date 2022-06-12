Пришлось усыпить. Омич выбросил больную собаку в мусорный бак

Местные жители вызвали полицию. Личность хозяина удалось установить. Полиция его допросила: говорит, пес болел, а на лечение денег не было, ценник за усыпление тоже бил по карману. Омич принял жестокое решение — просто выбросил своего питомца в мусорный бак. Сообщается, что соседи написали заявление в полицию по факту случившегося.