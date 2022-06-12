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Омская область заняла последнее место национального эко-рейтинга

Омская область заняла последнее место национального эко-рейтинга

12 июня, 14:22
Фото: 1MI
В нашем регионе самые низкие сводные показатели.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам весны 2022 года. Омская область заняла в нем последнее место.

Активисты проводят собственный мониторинг состояния экологии в субъектах РФ. Так планируют привлечь внимание властей и граждан на местах к существующим проблемам. Ранжирование происходит по 100-балльной системе, результат региона складывается из нескольких показателей: природоохранный индекс, промышленно-экологический и социально-экологический индекс.

Омская область заняла 85 строчку рейтинга. Положительные показатели мы демонстрируем лишь в категории социально-экологической категории. Сводный индекс нашего региона: 49 «+» на 51«-».

Отметим, на 84 месте — Иркутская область. Соседний Новосибирский регион занял 69 строчку, Тюменский расположился на 27. Лидер рейтинга — Тамбовская область.

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