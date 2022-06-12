Омская область заняла последнее место национального эко-рейтинга

Активисты проводят собственный мониторинг состояния экологии в субъектах РФ. Так планируют привлечь внимание властей и граждан на местах к существующим проблемам. Ранжирование происходит по 100-балльной системе, результат региона складывается из нескольких показателей: природоохранный индекс, промышленно-экологический и социально-экологический индекс.