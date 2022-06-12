Омская область заняла последнее место национального эко-рейтинга

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам весны 2022 года. Омская область заняла в нем последнее место.
Активисты проводят собственный мониторинг состояния экологии в субъектах РФ. Так планируют привлечь внимание властей и граждан на местах к существующим проблемам. Ранжирование происходит по 100-балльной системе, результат региона складывается из нескольких показателей: природоохранный индекс, промышленно-экологический и социально-экологический индекс.
Омская область заняла 85 строчку рейтинга. Положительные показатели мы демонстрируем лишь в категории социально-экологической категории. Сводный индекс нашего региона: 49 «+» на 51«-».
Отметим, на 84 месте — Иркутская область. Соседний Новосибирский регион занял 69 строчку, Тюменский расположился на 27. Лидер рейтинга — Тамбовская область.