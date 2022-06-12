Центр города вновь стал местом развлечений, песен, танцев, вкусной еды и национальных нарядов. Даже сама погода благоволила омичам выйти из своих квартир и окунуться в атмосферу праздника. Этим горожане и воспользовались.
В разных уголках центра города можно было остановиться и посмотреть концерт, к тому же, Любинский проспект был разделен на четыре городка (славянский, тюркский, восточный и западный), и в каждом из них шла своя праздничная программа.
Здесь же можно было примерять наряды разных народов. Дети то и дело заманивали посетителей сделать это. Ну, разве можно было от такого отказаться?
Ближе к вечеру в центре города людей стало еще больше. Малыши катались на аттракционах, верблюдах, лошадях. А в парках и у театра, сидя на траве, трапезничали и общались горожане. Кто-то не упускал момента полакомиться национальными изысками, кто-то рисовал себе красивые рисунки на лице, кто-то играл в нарды или просто наслаждался теплой погодой и праздничным настроением.
С восьми вечера на главной сцене города для омичей выступила кавер-группа «Стерео». Они исполнили популярные и всеми любимые песни нашей эстрады, потанцевали вместе с народом и подарили кучу положительных эмоций.
А перед выступлением главного хедлайнера праздничного дня, омичей с Днем России по видеосвязи поздравил глава региона Александр Бурков.
«Поздравляем вас с Днем России, праздником, который символизирует величие нашего государства. Россия велика не только своей территорией и природными богатствами, но и ее достоинства в том, что на протяжении многих веков она сохраняет территориальную целостность своих земель, от Балтики до Тихого океана», — сказал губернатор области.
Он также отметил, что какие бы потрясения не выпадали на нашу долю во времена невзгод и в лихую годину, мы всегда объединяемся, проявляем лучшие национальные качества и преданность ценностям русской культуры.
После этого на сцену вышел долгожданный хедлайнер праздничного дня - лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Полтора часа музыкант вместе с омичами пел свои легендарные и многим полюбившиеся песни. Неравнодушны к музыке артиста оказались и совсем юные фанаты. Горожане, не жалея своих голосовых связок, поддерживали Самойлова, громко аплодировали и еще долго не хотели отпускать со сцены, требуя выступления на бис.