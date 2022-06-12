«Поздравляем вас с Днем России, праздником, который символизирует величие нашего государства. Россия велика не только своей территорией и природными богатствами, но и ее достоинства в том, что на протяжении многих веков она сохраняет территориальную целостность своих земель, от Балтики до Тихого океана», — сказал губернатор области.