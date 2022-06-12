Не теряя надежды. В Омске второй месяц ищут пропавшего на реке мужчину

Известны примеры пропавшего: рост 189 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-каштановые, на лице с правой стороны над губой есть родинка, на правой брови — грам. Был одет в зимний костюм болотного цвета с оранжевыми вставками и рыбацкие сапоги.