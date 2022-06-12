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Не теряя надежды. В Омске второй месяц ищут пропавшего на реке мужчину

Не теряя надежды. В Омске второй месяц ищут пропавшего на реке мужчину

12 июня, 18:40
Фото: 1MI

Волонтеры второй месяц не могут найти 38-летнего омича

Известны приметы пропавшего.

В Омской области продолжаются поиски пропавшего мужчины. 19 марта в 22:20 Антон Юрьевич Чепорской выехал на снегоходе из Омска по Иртышу в СНТ «Красная горка». Позже транспорт обнаружили в незамерзающем русле реки.

О непрекращающихся поисках 38-летнего мужчины напомнил волонтерский отряд «ДоброСпас» в социальных сетях.

Известны примеры пропавшего: рост 189 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-каштановые, на лице с правой стороны над губой есть родинка, на правой брови — грам. Был одет в зимний костюм болотного цвета с оранжевыми вставками и рыбацкие сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться в поисково-спасательный отряд или в полицию.

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Волонтеры#Пропал человек#Поиски
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