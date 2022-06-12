McDonald's в России и Омске будет работать под названием «Вкусно и точка»

Всего по стране насчитывается 850 точек. Возобновить деятельность каждой планируется в течение двух месяцев. Напомним, McDonald's приостановил работу в России 14 марта, однако 133 объекта продолжали работать до начала июня. В мае стало известно, американская корпорация продала долю бизнеса бизнесмену из России Александру Говору. Он по франшизе управлял 25 ресторанами сети в Сибири.