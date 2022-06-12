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McDonald's в России и Омске будет работать под названием «Вкусно и точка»

McDonald's в России и Омске будет работать под названием «Вкусно и точка»

12 июня, 13:29
Фото: 1MI
Под новым именем рестораны открываются 12 июня.

Новое название бывшего McDonald's в России — «Вкусно и точка». Под этим брендом сегодня, 12 июня, начали работу первые 14 ресторанов. О ребрендинге заявили на пресс-конференции в честь открытия, сообщают «Новые известия».

Всего по стране насчитывается 850 точек. Возобновить деятельность каждой планируется в течение двух месяцев. Напомним, McDonald's приостановил работу в России 14 марта, однако 133 объекта продолжали работать до начала июня. В мае стало известно, американская корпорация продала долю бизнеса бизнесмену из России Александру Говору. Он по франшизе управлял 25 ресторанами сети в Сибири.

Реорганизация «дочек» началась с 1 июня этого года. Отметим, в Омске есть две точки этой сети.

#Общество#Новости#Россия#Омск
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