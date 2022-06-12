Магическая сила. Омская «целительница» обворовала пенсионерку во время обряда

Пенсионерка пригласила женщину в квартиру. Гостья поведала о якобы магическом воздействии, следы которого видит и на растениях, и на бабушке. «Избавиться от негатива» помогли лист бумаги и имеющаяся в доме наличность. После обряда незнакомка завернула деньги в пакет и велела сутки не доставать.