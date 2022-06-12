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Магическая сила. Омская «целительница» обворовала пенсионерку во время обряда

Магическая сила. Омская «целительница» обворовала пенсионерку во время обряда

12 июня, 09:56
Фото: 1MI

В Омске незнакомка украла у пенсионерки 44 тыс руб с помощью «магии»

Подозреваемую объявили в розыск.

В полицию обратилась 79-летняя жительница Ленинского округа. Рассказала, как возле подъезда к ней подошла незнакомка. Женщина сообщила, что разыскивает цветы — герани или алоэ — и готова их купить.

Пенсионерка пригласила женщину в квартиру. Гостья поведала о якобы магическом воздействии, следы которого видит и на растениях, и на бабушке. «Избавиться от негатива» помогли лист бумаги и имеющаяся в доме наличность. После обряда незнакомка завернула деньги в пакет и велела сутки не доставать.

Хозяйка квартиры позже обнаружила пропажу на сумму 44 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранители опубликовали примеры подозреваемой: на вид 30-35 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 155-160 сантиметров, светлые волосы с темными корнями, были собраны в хвост. Одела в белую кофту с рисунком тигра. Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефонам 79-33-02 или 102.

#Происшествия#Новости#Омск#Мошенничество#Деньги#Пенсионеры#Полиция
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