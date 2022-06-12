Магическая сила. Омская «целительница» обворовала пенсионерку во время обряда

В полицию обратилась 79-летняя жительница Ленинского округа. Рассказала, как возле подъезда к ней подошла незнакомка. Женщина сообщила, что разыскивает цветы — герани или алоэ — и готова их купить.
Пенсионерка пригласила женщину в квартиру. Гостья поведала о якобы магическом воздействии, следы которого видит и на растениях, и на бабушке. «Избавиться от негатива» помогли лист бумаги и имеющаяся в доме наличность. После обряда незнакомка завернула деньги в пакет и велела сутки не доставать.
Хозяйка квартиры позже обнаружила пропажу на сумму 44 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Правоохранители опубликовали примеры подозреваемой: на вид 30-35 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 155-160 сантиметров, светлые волосы с темными корнями, были собраны в хвост. Одела в белую кофту с рисунком тигра. Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефонам 79-33-02 или 102.