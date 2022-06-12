Как празднуют день России в Омске

12 июня в Омске празднуют День России. С утра до самого вечера по городу работают тематические площадки. Город55 собрал самые яркие моменты.
На Любинском проспекте праздник открыл Парад национальностей. Омичи и гости города прошли в шествии. Финалом стал концерт, где выступили артисты из содружественных стран и других регионов. Главная цель — показать богатую культуру, традиции и обычаи народов.
Национальная песня демонстрирует особенности культуры:
Завораживающая игра на музыкальных инструментах от делегации из Казахстана:
Конечно, не обошлось без колоритных кавказских танцев:
В это же время от Площади Победы до Юбилейного моста открылись национальные городки — славянский, тюркский, восточный и западный. В каждом — традиционные обряды, песни, танцы, игры, тематические фотозоны и национальная кухня.
Корреспондента Города55 напоили чаем по всем традициям тюркских народов.
Концертная программа ждала омичей и в сквере имени Дзержинского. На сцену поднялись местные омские коллективы. Параллельно шли мастер-классы и игры.
Народные песни в хоровом исполнении на свежем воздухе:
Программа рассчитана и на юных омичей.
Не только творчество, но и спорт. На Соборной площади Омска стартовали спортивные состязания, показательные выступления и зрелищные мастер-классы.
Закончится празднование Дня России в Омске концертом Вадима Самойлова. Он начнется в 21:00. Вход свободный.